Отрасль растениеводства все больше зависит от средств защиты: ассортимент агрохимикатов пополняется с каждым годом, спектр действия препаратов расширяется, а стоимость их неуклонно растет. Эксперты отмечают востребованность защиты не только проросших посевов, которые зачастую подвержены вредителям и болезням, но и семян. Линейка средств для них тоже пополняется с каждым годом. При этом сами аграрии стремятся минимизировать внесение в почву химии. Эксперты поделились мнениями о том, получится ли в этой ситуации достичь баланса.

Пошли в рост

Статистические данные показывают устойчивый рост рынка средств защиты растений до 2019 года. После этого тенденция осталась прежней, однако темпы замедлились: пространства для роста осталось мало.

В то же время обороты набирает рынок средств защиты семян. И аграрии, и химики отмечают, что это отдельный сегмент, который едва ли не важнее препаратов для защиты посевов.

- Сейчас незащищенными семенами в России в целом засеивается чуть больше 10 процентов площадей, - поясняет ведущий эксперт отдела социальных исследований компании "Клеффманн Групп" Гор Манукян. - Российский рынок защиты семян является самым крупным в Европе с 2017 года: его стоимость составляет девять миллиардов долларов и продолжает расти.

Опередить в этом отношении Европу позволяет тот факт, что за рубежом введен запрет на десяток действующих веществ. Из-за этого фермеры вынуждены даже отказываться от некоторых культур в пользу более устойчивых к вредителям и болезням. В России же расти рынку агрохимикатов ассортимент культур как раз помогает.

Гор Манукян приводит в пример зерновые: пшеница - самая востребованная культура на аграрном рынке. И пока некоторые хозяйства отказываются от масличных и сахарной свеклы в ее пользу, производители препаратов будут смотреть в будущее с оптимизмом.

- С 2014 по 2020 год рынок защиты семян вырос в три раза в рублевом выражении, - отмечает Гор Манукян. - И хотя часть роста обусловлена валютными колебаниями, показатели все же существенные. При этом он претерпевал и структурные изменения. Так, увеличилось количество продуктов - более 30 наименований появилось на рынке. Стоимость возросла на 35 процентов, и с 2014 года продолжается качественная трансформация - так, доля комбинированных препаратов, совмещающих функции фунгицидов и инсекцидов, выросла с двух до 10 процентов.

Несмотря на то что все больше хозяйств выбирает именно вариант "комби", статистика гласит, что количество препаратов защиты на гектар продолжает расти, как и стоимость обработок: аграрии предпочитают более дорогие средства.

Органик против химии

Вместе с тем стремление к чистоте выращенного зерна - как продовольственного, так и фуражного - с каждым годом все больше озадачивает производителе агрохимикатов. В Белгородской области, где уже десятилетие действует программа биологизации земледелия с отказом от минеральных удобрений, агрессивной пахоты и минимизацией химической нагрузки, фирмы - производители защитных препаратов предлагают биологическую линейку. В Курской отмечают, что новое законодательство позволит строже контролировать агрохимикаты, их происхождение и правильность использования. Все еще помнят печальный опыт прошлых лет, когда в регионе стали массово гибнуть пчелы.

Российский рынок защиты семян - самый крупный в Европе

В Воронежской области намерены довести площадь пашни под органик-культурами до 10 процентов, как в Европе. Но как же быть с защитой этих посевов?

Представитель компании "Сингента" Антон Пушкарев подчеркивает, что в линейке продуктов для защиты растений биологические препараты уже присутствуют и, скорее всего, их ассортимент будет расти. Гиганты рынка агропрепаратов уже стараются отвечать на запросы потенциальных потребителей.

Наука побеждать

Все это требует инвестиций не только в научные разработки, но и в их популяризацию. В Белгородской области, где программа биологизации заставила отказаться от обработки посевов против вредителей в том объеме, в каком ее выполняют соседи, стали искать замену химическим инсекцидам. И в значительной степени это удалось благодаря энтомофагам - насекомым, которые паразитируют на уничтожающих агрокультуры вредителях.

В региональном филиале ФГБУ "Россельхозцентр" защитников растений производят для реализации на рынке уже несколько лет, однако с каждым аграрным сезоном их популярность возрастает.

- В прошлом году с помощью энтомофагов в Белгородской области был сохранен урожай более чем на 45 тысячах гектаров сельскохозяйственных посевов, - отмечает заместитель руководителя белгородского филиала Сергей Кузьмичев. - При этом интерес к биологической защите растений растет как среди сельхозтоваропроизводителей, так и среди владельцев личных подсобных хозяйств.

Пока здесь производят только два вида энтомофагов - трихограмму, которая уничтожает яйца вредителей, и габробракона - непобедимого врага гусениц. Где-то их используют по отдельности, где-то в комплексе: сначала высаживают на посевы трихограмму, потом - габробракона. При этом использовать энтомофаги можно вместе с биологическими средствами защиты растений - важно только соблюдать интервал между обработкой биопрепаратами и выпуском насекомых-защитников.

В "Россельхозцентре" сообщили, что в нынешнем году потребность в энтомофагах выросла. С одной стороны, аграрии стали внимательнее изучать их возможности и хотят поэкспериментировать, а те, кто уже уверен в эффективности, готовятся приобрести большие объемы. Поэтому производитель увеличивает популяцию насекомых настолько, чтобы они могли защитить уже не 45 тысяч, а 70 тысяч гектаров сельхозугодий.