Есть ли под улицами Москвы "Метро-2" и бункеры Сталина

Художественную литературу, кино и фольклор в послесталинские времена пронизал мотив о тайных подземных ходах и сооружениях под улицами Москвы. И об особых выходах и входах в подземку для VIP-персон - так называемом "Метро-2". Так что же из легенд правда, а что - вымысел? В этом досконально разобрался столичный историк и исследователь подземных фортификационных сооружений Дмитрий Юрков. На днях он представил свою книгу "Советские "секретные бункеры", где раскрыл часть подземных секретов любимого города.

"Собственно, слово "секретные" в книге не случайно взято в кавычки, - рассказал Дмитрий на презентации, которая, естественно, тоже проходила под землей - в недавно рассекреченном убежище МИД. - Сооружения, упомянутые в работе, в последние годы были официально рассекречены". Для подземного оборудованного городка часто употребляется слово "бункер", но на самом деле это слово обозначает тару для сыпучих грузов. Бункеры в народном понимании - это фортификационные сооружения, которые строились для защиты от прямого попадания снарядов и для защиты от других напастей. Например, рассекреченный бункер МИД, который проходит рядом с Садовым кольцом, помог бы своим "постояльцам" пережить даже радиационное загрязнение.

"Слухи об этих бункерах ходили всегда, и особенно часто "горячие головы" ищут укрытия, построенные для самого Иосифа Сталина, - комментирует автор книги. - Нередко поиск сенсаций приводил к абсурдным ситуациям". Например, вся Москва полнилась слухами о том, что где-то в Измайлове есть тайная подземная резиденция. А началось все с того, что один из чертежей с планировкой территории попал в руки тех самых охотников за сенсациями. На одной из официальных схем был обнаружен некий "правительственный тоннель". Сразу родились слухи, что это - тайный ход для VIP-персон на случай ЧП. Но при внимательном рассмотрении оказалось, что это был всего лишь отдельный вход для особо важных гостей на футбольный стадион.

Это все, конечно, из разряда курьезов. Само же существование подземных сооружений - неоспоримый факт. В бункере на Таганке, например, давно проводятся экскурсии, обустроено музейное пространство и в уже упомянутом тайном убежище для МИД. По традициям секретной фортификации, вход в это уникальное сооружение скрывает небольшое здание. Архитектурно оно не выбивается из городской застройки, но внури есть настоящий подземный ход. Температура здесь - примерно как в метро. Стены местами пыльные. Полы не всегда ровные. А вот с лифтом тут проблемы...Спускаться, как, впрочем, и подниматься с глубины 43 метра приходится исключительно пешком. В целом больше тут и сегодня никаких особых неудобств нет. Вопреки распространенным легендам гигантские крысы под землей не бегают, тоннели не рушатся. Да и сапоги резиновые не потребуются. Все, что нужно экскурсантам, - удобная обувь и готовность подниматься по обычной лестнице на несколько этажей.

Внутри есть достаточно пространства для хранения секретных и самых важных документов. В бункере можно было пересидеть даже радиационную атаку. Имелся достаточный запас провизии и даже консервированной воды. При необходимости вывезти документацию государственной важности сотрудники МИД имели возможность воспользоваться тайным ходом в метро - дверь в тоннель и сейчас сохранилась. А вообще само строительство фортификационных сооружений под землей - эхо Первой мировой войны. Еще в 1920-е годы, когда обстановка в мире снова начала накаляться, советское правительство действительно начало рассматривать возможность создания подземных укрытий. В Италии в 1929-м придумали использовать для этих целей метро. Но это были только идеи. СССР свое метро построил раньше, а вместе с ним и секретные сооружения, примыкающие к нему. Например, в 1933-м у станции "Кировская" (ныне - "Чистые пруды") было скрытое от глаз продолжение центрального зала, где располагался командный пункт. Вход "с улицы" скрывало здание, которое и сейчас украшает Мясницкую улицу.

Функционировало такое сооружение в метро "Белорусская". Может, замечали в переходе небольшой памятник Владимиру Ильичу? Аккурат за ним и сейчас две неприметные дверцы. Именно они и ведут в помещение, где раньше был секретный пункт правительственной связи. Но центром подземной секретной жизни во время Великой Отечественной войны была все-таки "Кировская". Поезда проходили станцию без остановки, а платформа была скрыта со стороны тоннеля специальной перегородкой. На платформе размещался секретный правительственный объект. Существует даже историческая реконструкция подземного метроузла связи. Но с годами "тайная комната" пришла в запустение. Как, впрочем, и многие когда-то секретные сооружения.

А в войну метро стало и больницей, и библиотекой, и командным пунктом. Фото: РИА Новости

В том же 1941 году подземная жизнь кипела и на станции "Красные Ворота". Для пассажиров ее не закрывали. Оставшиеся в прифронтовом городе москвичи шли по платформе, не подозревая, что под ней расположился секретный командный пункт НКПС. Это был один из самых важных стратегических объектов. Отсюда, из-под московской земли, принимались решения о маршрутах переброски войск, техники, снабжения.

Рассекречены сведения и о подземных сооружениях, примыкающих к Кремлю. Например, под Васильевским Спуском, рядом с собором Василия Блаженного, было создано убежище, где строился транзитный проход к путям метрополитена. Однако в то время поезда там не ходили. Самое интересное, что сами метростроевцы не сильно-то и скрывали данные о строительстве этого объекта. О нем даже писали в советских газетах. Правда, для кого он и каким целям служил, узнать можно только из архивов.

Одним из мощнейших подземных сооружений могла стать часть восьмой сталинской высотки - запланированной, но так и не построенной. Это "административное" правительственное здание планировалось возвести на месте, где сейчас находится парк "Зарядье". В отличие от аналогичных сооружений в этой высотке было запланировано не два, а четыре подвала: первые - технические, а вторые - настоящие подземные защитные сооружения.

Последние данные о существующих и запланированных сооружениях под улицами Москвы были рассекречены 5-6 лет назад. Как отметил Дмитрий Юрков, документы о них находятся в архивах, и 90 процентов сведений и схем он посмотрел первым. Но, конечно, значительная часть "андеграунда" до сих пор находится под специальными грифами. И кто знает, когда историки смогут начать их изучение. Может быть, лет через 50...

Конкретно

Фото: РИА Новости

"Подземелье" онлайн

Узнать больше о "секретных" подземных ходах и тоннелях можно в уникальном музее "Бункер 703". Заказать индивидуальную экскурсию или зарегистрироваться на лекции историков в подземном сооружении можно на bunker703.ru. Интересные мероприятия транслируются также на YouTube-канале "Подземная Москва".