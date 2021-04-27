Какая химия нужна аграриям в условиях интенсивного земледелия?

Использование средств защиты растений в стране продолжит увеличиваться даже без значительного роста посевных площадей, полагают производители сельхозхимии. Аграрии держат курс на интенсивное земледелие, которое невозможно без применения пестицидов и гербицидов.

- Технологически обоснованное применение химических средств защиты окупается не только при премиальных ценах на продукцию растениеводства сезона-2020/2021. Российский рынок пестицидов будет расти, и в среднесрочной перспективе мы должны выйти на пятое место в мире по его объему - после Бразилии, США, КНР и Индии, - отметил Михаил Данилов, директор по маркетингу и продажам компании, занимающейся производством химических средств защиты растений. - Настрой даже после введения ограничительных мер на экспорт продукции АПК остается пока скорее оптимистичным.

Вместе с тем российских аграриев предостерегают против веры в чудодейственные препараты от всех болезней сельхозкультур и эликсиры для кратного роста урожайности. Если в 1990-е такие средства рекламировали в основном дачникам, то сегодня клюнуть на удочку недобросовестных продавцов способны и представители агробизнеса. Ведь в эту сферу приходят люди из других профессий.

В аптеках доверчивым потребителям предлагают мумие и БАДы, на рынке агрохимии - так называемые стимуляторы роста.

Регулировать рост растений действительно можно, влияя на их гормональный баланс. Специальные препараты перераспределяют полезные вещества между корневой и надземной частью, снижают высоту, механически укрепляют ткани, увеличивают толщину стебля. Фиторегуляторы создают на базе действующих веществ - но только они не провоцируют, а сдерживают рост.

Если же нужно стимулировать развитие растения, то используются фитогормоны, которые усиливают деление клеток, влияют на прорастание семян, удлинение стебля, переход к цветению и подобные процессы. Применяться могут и ауксиноподобные гербициды: в микродозах они работают как стимуляторы, а в больших - загоняют растение до смерти. Есть вещества, ускоряющие созревание (например, томатов, собранных зелеными) или тормозящие его (допустим, чтобы избежать прорастания лука и картофеля при хранении).

Аграриев предостерегают против веры в препараты от всех болезней сельхозкуль

Все эти препараты давно известны и востребованы. Так, ауксиноподобные гербициды широко применяются около 70 лет - сорняки к ним приспосабливаются относительно редко.

- Когда о стимуляторах роста говорят непрофессионалы, то зачастую имеют в виду не проверенные временем продукты, а предложения "продавцов счастья" - одна таблетка на ведро воды, ведро на три сотки... Они якобы "повышают всхожесть и энергию прорастания семян", "усиливают ростовые и формообразовательные процессы", "повышают устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды", "улучшают урожайность и качество продукции", "снижают стресс от применения химических средств защиты", - рассказал Михаил Данилов. - Нередко волшебный продукт красиво упакован и продвигается с помощью зубодробительных описаний вроде "является единственным препаратом, полученным методом квазивихревого кавитационного мономолекулярного нанодробления". А если он еще и стоит недорого по сравнению с качественными удобрениями и средствами защиты растений - как тут устоять?..

Обычно подобные "регуляторы роста" представляют собой плацебо или аналог гомеопатического лекарства, где содержание реально действующих веществ крайне низко. Однако косвенный ущерб от их применения может быть весьма значительным. Ведь если продавец рекомендует использовать свой продукт с половинной нормой обычного фунгицида или вообще без него, то урожай может оказаться гораздо ниже планового, добавил Данилов.

кстати

Оценивая тот или иной препарат, эксперты советуют обращать внимание не на его безвредность или способ получения, а на эффективность. Что должно вызывать подозрение:

- крайне широкий спектр действия с размытыми характеристиками, которые невозможно проверить опытным путем: "поможет справиться со всеми болезнями", "окажет общеукрепляющее действие", "мобилизует защитные силы растения", "повысит усвоение...", "выступит активатором...";

- способность повысить урожайность в несколько раз (без указаний на то, какие показатели взяты за базовые);

- множество ограничений по условиям применения: влажности, температуры, состояния почвы, наличия питательных веществ в ней (в случае претензий можно объяснить отсутствие результата тем, что покупатель что-то не соблюдал);

- отсутствие описания механизма действия или указания на действующие вещества;

- наличие в составе реально работающего вещества в концентрации, которая гораздо ниже эффективных дозировок;

- длительный срок хранения в очень широких температурных пределах у биопрепаратов на основе спор грибов или живых штаммов бактерий;

- акцент на природном происхождении препарата, которое якобы должно подтверждать его безопасность (хотя многие природные вещества не менее опасны, чем синтетические);

- отсутствие указания на сроки применения исходя из фазы развития культуры;

- ремарка "передозировка неопасна";

- отсутствие у продавца научного отчета полевого опыта, выполненного компетентной в сельском хозяйстве организацией (презентации или фотографии культур не в счет), - с обязательным указанием НСР (наименьшей существенной разницы) при сравнении численных значений - например, урожайности;

- наличие ссылок на авторитеты (как на научные и общественные организации, так и на конкретных специалистов - кандидатов, докторов наук и даже академиков, особенно различных "самопровозглашенных" академий);

- предложение предоставить препарат безвозмездно и взять плату только в случае, если на обработанном участке урожайность окажется выше, чем на контрольном.