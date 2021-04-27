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27.04.2021 17:41
Рубрика: Культура

"Нашествие" впервые переезжает под Серпухов

Текст: Александр Алексеев
Оргкомитет главного российского рок-фестиваля сообщил новые даты его проведения - 30, 31 июля и 1 августа. А также о том, что "Нашествие" переезжает - в город Серпухов Московской области.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

При этом "Нашествие" сохранит свой формат: помимо концертов на нескольких сценах здесь будут показаны театральные спектакли, кинофильмы, историческая реконструкция. Будут работать детские, игровые и спортивные площадки. А проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и выполнения всех дополнительных мероприятий по недопущению распространения COVID-2019.

Фото: РИА Новости
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Ситуацию для "РГ" прокомментировал руководитель билетной дирекции фестиваля Владимир Антипов:

- Самый сейчас популярный вопрос в связи с переездом "Нашествия" в Серпухов: что будет с билетами, которые зрители купили в 2020 году? Спешу успокоить: поводов для тревоги нет. Абсолютно все билеты, купленные ранее в 2020 и 2021 году, будут действительны на поляне в Серпухове. Кстати, очень живописное место! Уверен, что наши гости одобрят новую площадку фестиваля, которая, кстати, очень удобно расположена. Напомню, что билеты можно купить только на нашем сайте.

Между прочим

Все ранее приобретенные билеты на "Нашествие" 2020 (которое должно было состояться в Тверской области, но было отменено из-за пандемии) останутся действительны и в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов.

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов Музыка с Александром Алексеевым

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