В Костроме жертвами педофила стали 25 несовершеннолетних девочек

В Костромской области завершено расследование дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

28-летний костромич обвиняется в совершение развратных действий, иных действий сексуального характера и вымогательстве, рассказали в следственном управлении СК РФ по Костромской области.

Выяснилось, что в 2016 - 2018 годах мужчина переписывался по интернету с 25 девочками из разных регионов страны, причем двум из них не было на тот момент даже 12-ти лет. Педофил вел с ними интимную переписку, посылал им порнографические материалы, уговаривал присылать ему в ответ их обнаженные фото- и видеоизображения

- После получения таких изображений обвиняемый начинал требовать у девочек деньги, угрожая публично распространить их интимные фотографии и видеозаписи, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по региону Ольга Вакурова.

За нераспространение записей педофил требовал от своих жертв суммы от 300 до 5 тысяч рублей.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сейчас он находится под стражей.

По словам Ольги Вакуровой, следователи и криминалисты проделали большой объем работы по сбору доказательственной базы: были исследованы электронные устройства, изъятые у обвиняемого при обыске, установлены и допрошены с участием законных представителей пострадавшие девочки из 21 субъекта РФ.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.