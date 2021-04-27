В Костроме жертвами педофила стали 25 несовершеннолетних девочек

В Костромской области завершено расследование дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
28-летний костромич обвиняется в совершение развратных действий, иных действий сексуального характера и вымогательстве, рассказали в следственном управлении СК РФ по Костромской области.
Выяснилось, что в 2016 - 2018 годах мужчина переписывался по интернету с 25 девочками из разных регионов страны, причем двум из них не было на тот момент даже 12-ти лет. Педофил вел с ними интимную переписку, посылал им порнографические материалы, уговаривал присылать ему в ответ их обнаженные фото- и видеоизображения
- После получения таких изображений обвиняемый начинал требовать у девочек деньги, угрожая публично распространить их интимные фотографии и видеозаписи, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по региону Ольга Вакурова.
За нераспространение записей педофил требовал от своих жертв суммы от 300 до 5 тысяч рублей.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сейчас он находится под стражей.
По словам Ольги Вакуровой, следователи и криминалисты проделали большой объем работы по сбору доказательственной базы: были исследованы электронные устройства, изъятые у обвиняемого при обыске, установлены и допрошены с участием законных представителей пострадавшие девочки из 21 субъекта РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.