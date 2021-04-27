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27.04.2021 09:34
Рубрика: Экономика

Открылся прием заявок на туристические номинации конкурса "Московские мастера"

Текст: Любовь Проценко

В конкурсе "Московские мастера" открылся прием заявок на туристические номинации. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале mos.ru.

"Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса до 26 мая включительно. Итоги будут подводиться в июне, а церемония награждения пройдет перед празднованием Дня города", - рассказала она.

На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок

Для номинаций "Экскурсовод" и "Гид-переводчик" необходимо самостоятельно подготовить пешеходную или автобусную экскурсию по Москве, а чтобы проявить себя в категориях "Администратор гостиницы" и "Консьерж гостиницы", следует выполнить творческое задание и внести предложения по улучшению качества обслуживания посетителей.

Оценивать работы конкурсантов будут представители столичного комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) и Московского профессионального союза работников физкультуры, спорта и туризма.

Специально для участников конкурса на медиаплатформе #Москвастобой разместили интервью с представителями туристических профессий. Консьержи и администраторы столичных гостиниц, а также московские экскурсоводы раскрыли свои секреты, поделились вдохновляющими историями и ценными советами, которые пригодятся не только новичкам, но и опытным специалистам.

Напомним, "Московские мастера" - городской конкурс профессионального мастерства. Он проводится с 1998 года при поддержке Правительства Москвы, Московской федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).

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