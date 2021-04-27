Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году

Жители Подмосковья, ожидающие достройки своих давно оплаченных квадратных метров, получат жилье до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Он подчеркнул, что семь лет назад в регионе насчитывалось 107 тысяч обманутых дольщиков. "К концу 2021 года останется 20 тысяч", - отметил Воробьев.

Он также добавил, что все возводимое в области жилье должно быть не просто красивым, но и эргономичным и экологически безопасным. Поэтому все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов и с удобными - без ступеней входами, которыми удобно пользоваться мамам с колясками и маломобильных гражданам. По возможности, личный транспорт будет выводиться за пределы дворов, чтобы внутри свободно гуляли дети. "С этого года мы отдаем приоритет проектам, которые придерживаются этих новых стандартов", - резюмировал глава региона.