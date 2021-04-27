В последние выходные на Москве-реке открылась навигация. В этом году торжественный старт кораблям дали на Северном речном вокзале, а традиционный парад теплоходов прошел в центре столицы. Судовладельцы пообещали москвичам перевезти в этом году около миллиона пассажиров. Куда можно прокатиться по воде, сколько стоят прогулки, выяснил корреспондент "РГ".

С видом на геологию

Главным событием пассажирской навигации 2021 года стал заработавший после тридцатилетнего перерыва Северный речной вокзал. Все его 17 причалов после реставрации вновь открыты для кораблей и пассажиров. Возить в этом сезоне будут 60 круизных теплоходов на любой вкус и кошелек. Посетить по воде можно 38 городов: Санкт-Петербург, Рязань, Казань, Ростов-на-Дону и другие.

Кроме обычных речных путешествий в этом году для пассажиров приготовили тематические туры. Для многих май - это месяц памяти, связанный с Великой Отечественной войной. Для них есть патриотические туры. Например, во время круиза до Северной столицы, пересекая Ладожское озеро, пассажирам расскажут о "дороге жизни", дадут им возможность почтить память погибших специальными венками со свечами. Можно из Москвы отправиться и в многодневные экскурсии по природным и архитектурным памятникам. Как рассказала "РГ" замгендиректора "Мостурфлота" Светлана Гончарова: "Все знают норвежские фьорды, но у нас есть свои "фьорды" - Ладожские шхеры. Их можно посмотреть, совершив круиз из Москвы до Питера с заходом в Ладогу. Корабль пройдет с остановками вдоль заповедных каменных скал. Еще один уникальный объект природы - Андома-гора, который можно посетить в рамках тура до Онежского озера. Это настоящий "учебник" по геологии, где самому старому видному геологическому пласту 500 млн лет. Не менее яркие впечатления можно получить и от красивых экскурсий к Уральским, Жигулевским горам.

Отдых длиною в день

Если хочется ощутить себя путешественником, но нет времени на долгий круиз, стоит выбрать поездку по каналу им. Москвы до Пироговского водохранилища. Или уж совсем короткие маршруты до Химок. "В будни по утрам теплоходы до Химок будут носить функцию городского транспорта", - рассказал "РГ" президент московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

И уж совсем необычный отдых обещают гостям самого Северного речного вокзала. Здесь с началом купального сезона откроется новая зона отдыха. Поплавать в речной воде не дадут - это опасно рядом с судами, но искупаться можно в бассейнах. Сейчас идет наладка их оборудования. Всего будет три чаши. Здесь же можно взять лежаки, зонтики и полотенца. Одновременно отдохнуть и насладиться видами на воду смогут до 200 человек. Найти новинку можно за теннисными кортами слева от главного входа в здание вокзала. Сразу за понтонами с бассейном для владельцев частных маломерных судов организован специальный причал.

Вышел - вошел

В центре столицы в эту навигацию катают пассажиров около 100 теплоходов вместимостью от 40 человек и выше. Главная изюминка поездок по центру - введение билетов в формате Hop-on, Hop-off, или "вышел, вошел". Билеты рассчитаны на время, а не на вход. Есть билеты на 24 и 48 часов. Такую систему ввела самая крупная столичная флотилия. "Купив такой билет, можно на любом причале выйти из нашего теплохода, погулять, посмотреть достопримечательности, позагорать, а потом вернуться на другой теплоход и отправиться дальше", - рассказывает "РГ" бренд-менеджер флотилии Ольга Ткачева. Один из самых живописных и романтических видов открывается с палубы теплохода, который идет от Коломенского в спальный район Братеево с остановкой в районе Марьино. Основные клиенты - местные. Для них также будет действовать тариф Hop-on, Hop-off.

Кстати, как рассказал замруководителя ГБУ "Гормост" по управлению автостоянками, причалами и кабельными коммуникациями Артур Ладзин, в этом сезоне может открыться новый маршрут - по Водоотводному каналу. По нему смогут ходить суда, аналогичные тем, что ходят по каналам Санкт-Петербурга.

Многие круизные путешествия по реке начнутся в Москве с осмотра Северного речного вокзала. Фото: Сергей Михеев

Цена билета

Круизный теплоход-лоукостер начинается от 3 тыс. руб. в сутки.

Поездка до Химок - от 37 руб.

Билет Hop-on, Hop-off от 1,3 тыс. руб.

Стандартный речной трамвайчик - от 250 руб.

И время в пути:

До Ростова-на-Дону - более 20 дней.

До Санкт-Петербурга с заходом на Ладогу - от 6 дней.

До Мурома - от 9 дней.

До Казани - от 14 дней.

До Урала - от 16 дней.

Советы от судовладельцев

Не покупайте билеты с рук. Как правило, у продавцов они стоят дороже номинала. Купить билет можно в кассе на причале или на сайте перевозчика.

Не покупайте билет с открытой датой в жаркий летний сезон. Может так случиться, что, когда захочется отдохнуть на корабле, на нем не окажется свободных мест.