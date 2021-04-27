Собянин: Общий объем выпуска "зеленых" облигаций Москвы составит 70 млрд рублей

На очередном заседании президиума правительства Москвы 27 апреля утверждено решение об эмиссии "зеленых" облигаций. Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, общий объем выпуска составит 70 млрд рублей - 70 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения облигаций - с 27 мая 2021 года включительно по 17 мая 2028 года включительно. Дата погашения облигаций - 18 мая 2028 года.

Размещение может производиться в течение всего срока обращения облигаций. Первое размещение осуществляется в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.

"Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной для всех купонных периодов, ее размер будет установлен до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций", - уточнили в пресс-службе.

Эквивалент полученных от размещения зеленых облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование крупных городских экологических проектов, которые помогут снизить выбросы вредных выхлопов в атмосферу столицы. В частности, на замену автобусного парка города на электробусы. Сейчас их ходит по улицам Москвы 600, а в ближайшее время будет уже 1600. Кроме того, средства будут вложены в строительство Большой кольцевой линии метро - самого длинного подземного кольца в мире - протяженностью 70 км. Сейчас оно построено на 74%, а полностью замкнуть его заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев пообещал в 2023 году.