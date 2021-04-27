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27.04.2021 12:22

Токсиканты не дремлют

Текст: Николай Будынков (Ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 90(8441)
За 1990-2020 годы в связи с интенсификацией растениеводства в агроценозах многих полей произошли очень неприятные изменения. Активно развиваются патогенные грибы - возбудители корневых и прикорневых гнилей, сосудистых заболеваний растений. Эти микроорганизмы также производят микотоксины, в том числе фумонизин (вызывает поражение кровеносной системы, печени, почек, пищевода, легких - онкологические заболевания, паралич) и Т-2 токсин (приводит к поражениям слизистых оболочек, нарушениям иммунной и репродуктивной систем).

С Т-2 токсином были связаны случаи гибели людей в 1940-е годы. В поле оставались колоски, они плесневели - заражались грибом-продуцентом Т-2... В 2018-2020 годах во многих регионах наблюдается примерно то же самое без войны. В Черноземье, в Ставрополье в некоторых хозяйствах много лет лежали тысячи тонн фуражного зерна кукурузы из-за превышения в нем Т-2: животноводство беззащитно перед этим токсином.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале сельхозкооператив занялся органическим земледелием

Сегодня распространено мнение, что надо запрещать активное применение химии. Например, фунгицидов. Однако давайте посмотрим, что хуже - фунгициды или микотоксины. Фунгициды разлагаются в течение нескольких недель. Если вы обрабатываете озимую пшеницу даже два-три раза за сезон, то последняя обработка на юге России производится в июне. Хлеб из этого зерна попадет на стол примерно в январе. Анализы медицинских показателей покажут отсутствие фунгцидных остатков. То есть в готовой продукции от химии ничего не останется. А зерно, зараженное Т-2 токсином, лежит годами, но количество микотоксина в нем не уменьшается.

Многие предрассудки, связанные с применением фунгицидов, гербицидов и инсектицидов, не имеют под собой оснований. Есть регламент применения средств защиты растений, один из лучших в мире по всем канонам биобезопасности. По нему невозможно перебрать с химией.

Для определения токсинов в зерне нужна особая аппаратура, которая мало где есть

Однако сейчас набирает популярность альтернативное - органическое - земледелие. Что мы получим в итоге? К примеру, отказ от фунгицидов точно усугубит на многих культурах проблему с микотоксинами без эффективного контроля патогенов и токсикантов. Без средств защиты патогенные грибки общиплют посевы потенциальной экологически чистой продукции, а выделяемые ими токсины могут накопиться в продукции и вызвать у ее потребителей поражение многих органов, кровотечения, онкологию, нарушения эмбрионального развития.

Для определения токсинов в зерне нужна особая высокотехнологичная аппаратура, которая у нас мало где есть, с реактивами, с эталонами. Активно таким анализом на высоком научном уровне занимаются только в Краснодарском крае, Татарстане и Москве. В итоге мы зачастую узнаем о содержании микотоксинов в российском зерне, когда его экспортные партии заворачивают из стран Африки и Китая. Очень хочется, чтобы в регионах - главных житницах России появились лаборатории с необходимым оборудованием, реактивами, грамотным персоналом для проведения микотоксикологических оценок продукции растениеводства, научных исследований по контролю патогенов и токсикантов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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