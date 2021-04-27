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27.04.2021 10:10
Рубрика: Экономика

Три путепровода построены на Курском направления МЖД

Текст: Ирина Огилько

С 29 мая по соединительной ветви начнут курсировать транзитные пассажирские поезда с северо-запада на юг через терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На железнодорожной ветви Люблино-Сортировочное - Угрешская, которая соединяет Курское направление МЖД и МЦК, построены три новых путепровода, под которыми в перспективе пройдет Юго-Восточная автомобильная хорда. Два путепровода однопутные и находятся в районе строительства ТПУ Печатники, еще один здесь будет возведен до конца года. На расстоянии 500 метров от них расположен двухпутный путепровод длиною 110 метров.

Одновременно железнодорожники ведут реконструкцию самой соединительной ветви протяженностью 6,9 км, где уложена новая рельсошпальная решетка, проведена электрификация линии. Под Волгоградским автомобильным путепроводом для устройства контактной сети были проведены работы по понижению уровня земляного полотна. С 29 мая по соединительной ветви начнут курсировать транзитные пассажирские поезда с северо-запада на юг по МЦК с остановкой у терминала Черкизово вокзального комплекса Восточный.

Ранее для запуска транзитного движения по третьему пути МЦК поездов дальнего следования, прибывающих в Москву с Горьковского и Ленинградского направлений, были электрифицированы соединительные линии малого кольца Кусково - Лефортово и Ховрино - Лихоборы. Благодаря этому уже сейчас транзитный поезд "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург - Самара следует новым объездным маршрутом, минуя центр столицы. Реорганизация движения поездов в Центральном транспортном узле и масштабное строительство дополнительных путей в районе Курского вокзала Москвы связаны с планируемым увеличением объемов движения пассажирских поездов.

- Трансформация малого кольца МЖД из грузового в пассажирское, которая началась на этапе реконструкции для организации движения на МЦК, продолжается и сегодня. Потенциал железнодорожной инфраструктуры кольца, которое имеет связь с радиальными направлениями благодаря более чем двум десяткам соединительных ветвей, позволяет сегодня развивать маршруты пригородно-городского движения на московских диаметрах, перераспределяя транзитные потоки поездов, минуя центр города. Остановку в Москве эти поезда будут делать в Черкизово на МЦК, где возводится первый на кольце вокзальный комплекс Восточный, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Фото: Пресс-служба МЖД
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В настоящее время в Печатниках продолжаются масштабные работы по возведению объектов транспортно-пересадочного узла. На новой железнодорожной станции Печатники уже построены две береговые платформы с навесом на всю длину для защиты от осадков. Продолжается строительство конкорса, который станет составной частью трехуровневого вестибюля. От вестибюля в сторону Люблинской улицы, остановкам городского транспорта будут вести подземный и наземный переходы. Для перехода в сторону Шоссейной улицы и станциям Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метрополитена строится наземный переход с двумя выходами. Все объекты железнодорожной инфраструктуры будут оборудованы эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных пассажиров.

Общая площадь новой станции Печатники составит 4,5 тыс. кв. м. Завершить работы планируется в 2021 году.

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