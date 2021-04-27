Новые цифровые технологии призваны избавить города от пробок, улучшить работу общественного транспорта, школ, больниц и социальной сферы в целом, быстро находить потерявшихся людей и устранять коммунальные аварии так оперативно, чтобы жители узнавали о них уже постфактум. Форум "Умный город", состоявшийся в Белгороде, не только продемонстрировал новые цифровые решения, но и заставил задуматься о том, что инновации должны служить людям, а не наоборот.

Искусство интеллекта

Большая часть населения страны живет в городах, и этот тренд не изменится, несмотря на популяризацию загородной жизни, уверены эксперты от IT-кластера. Именно поэтому большая часть цифровых решений разрабатывается исключительно для горожан.

На форуме "Умный город: инструкция по применению" в Белгороде замминистра строительства Максим Егоров напомнил о том, что современные сервисы - это прежде всего инструменты, которые должны сделать жизнь человека комфортнее, в том числе избавив его от бюрократических проволочек при получении государственных услуг.

Между тем раньше волокита со справками, выплатами, получением необходимых документов была одной из самых частых жалоб на чиновников. Теперь все гораздо проще, был бы доступ в интернет.

Первый вице-губернатор Белгородской области Евгений Мирошников отметил, что региональные власти уже поставили задачу - перевести все госуслуги в онлайн-формат: чтобы даже центры "Мои документы", где сейчас все вопросы решаются по принципу "одного окна", оказались не нужны.

- Когда я только об этом заявил, все СМИ написали: в Белгородской области закрывают МФЦ, - заметил чиновник. - Конечно же, не имелось в виду, что это будет сделано прямо сейчас. Но со временем это может произойти.

Привыкать к новой реальности, по мнению разработчиков городских "умных" сервисов, долго не придется. Ведь их уже разрабатывают так, чтобы они были понятны и школьнику, и пенсионеру.

"Умные" элементы для городской инфраструктуры могут стать источником не только комфорта, но и дополнительных затрат

- Когда мы только внедряли электронный проездной для льготников взамен бумажных талонов, это вызвало недоумение, - рассказал Евгений Мирошников. - Мол, как же так: теперь не надо ходить в пункты выдачи, стоять там в очереди, получать талоны... Нужное число поездок отражается на карте, и человек ею расплачивается. Стало комфортнее.

Точно так же происходит и с другими сервисами, в том числе с платформами для обратной связи с властями. Эксперты отметили пользу от Центров управления регионом, аккумулирующих все жалобы пользователей. В Белгородской области решили пойти дальше - создать ЦУРы на уровне муниципалитетов: не только потому, что так чиновникам будет проще реагировать на каждую проблему, но и для контроля самих чиновников.

Датчик для урны

Впрочем, даже те горожане, которые никогда не воспользуются услугами ЦУРов и сервисами Госуслуг, должны заметить "умные" решения даже рядом с домом.

- Мы разработали смарт-урну, которая оснащена датчиком заполнения и при этом спрессовывает мусор, - рассказал представитель подмосковной компании-производителя Владимир Туркин в рамках выставки цифровых решений.

Он подчеркнул, что такой контейнер позволяет сортировать отходы, при этом экономя затраты на собственное обслуживание за счет солнечной батареи и специального приложения.

- Это неплохая разработка, но дорогая, - отметил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов. - Каждый такой контейнер стоит около 400 тысяч рублей. А вы представьте, сколько их нужно, чтобы оснастить хотя бы областной центр... Но, безусловно, нам нужно стремиться к сортировке мусора уже на этапе контейнерной площадки. Пока в Курской области этот процесс идет не так активно, как нам хотелось бы. Все дело в том, что отсортированные отходы практически негде перерабатывать. Те мощности, которые мы имеем, недостаточны. И мы везем вторсырье в соседние области. И это еще один вопрос, который требует решения.

Начальник белгородского департамента ЖКХ Константин Полежаев, в свою очередь, обратил внимание на широкие отверстия для приема отходов в мусоросортировочных контейнерах.

- Кто будет отбирать картон или пластик специально для контейнера, куда легко выбросить полный пакет мусора? - задался он вопросом. - У нас в регионе в этом плане хорошо зарекомендовали себя пандоматы, настроенные исключительно для пластиковой и алюминиевой тары. Узкое отверстие со сканером, который распознает материал по штрихкоду, не позволяет выбросить туда что-то еще. Устройство попросту не примет никакое другое вторсырье.

Эксперты пришли к выводу, что дорогостоящие "умные" элементы для городской инфраструктуры могут стать источником не только комфорта, но и дополнительных затрат. Так, скамейки с подогревом от питерского производителя закуплены, по словам менеджеров фирмы, даже в Якутию, однако курский губернатор Роман Старовойт, заинтересовавшись разработкой, предпочел сначала внимательно подсчитать затраты на их обслуживание.

Евгений Мирошников отметил, что таким же принципом руководствуются и на Белгородчине. Так, по его словам, здесь намерены вложить 70 миллионов рублей в сервис контроля за качеством обслуживания дорог. Редкий случай, когда белгородцы приобретают цифровое решение, а не разрабатывают сами, однако, по словам первого вице-губернатора, сервис того стоит: он позволит сократить затраты на дорожное обслуживание на 700 миллионов рублей - до 1,1 миллиарда в год.

Городская трансформация

Обсуждая тот иной "умный" сервис на полях форума, эксперты отмечали, что в городах, где пока процесс цифровизации только начинают внедрять, велик риск сделать ошибки, которые дорого обойдутся как муниципальной казне, так и потенциальным спонсорам подобных реформ. Цифровые решения для городских пространств с каждым днем совершенствуются, и об этом следует помнить тем, кто их приобретает. Важно, чтобы в будущем все "умные" помощники горожан подружились между собой, исключив дублирование функций, а следовательно, переплату за них.

Их оппоненты, в свою очередь, обращают внимание, что большинству населенных пунктов такие проблемы пока не грозят: ведь не секрет, что пока областные центры гораздо "умнее" районных.

Однако принимать это как данность в небольших городах не намерены. Так, курский атомград Курчатов начинает внедрять цифровые сервисы сначала с самой банальной целью.

- Мы хотим полностью искоренить пробки на городских дорогах, сделать комфортнее наш общественный транспорт, - рассказал глава города Курчатова Курской области Игорь Корпунков. - Будут у нас и "умный" перекресток, и "умная" остановка.

Он отметил, что внедрение подобных сервисов даже для небольших городов - неизбежность, а для Курчатова и подавно: здесь продолжается строительство атомной электростанции замещения - Курской АЭС-2. Это значит, что город-спутник продолжит развиваться.

Губернатор Роман Старовойт отметил, что пока Курчатов - пилот для региона. Но совсем скоро за ним последуют другие районные центры, которые испытывают те же сложности: и пробки на дорогах, и перебои с движением общественного транспорта.

В других субъектах ситуация похожая: сначала цифра приходит в региональные столицы, после захватывает небольшие города. Было бы желание на местах.