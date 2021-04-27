В Москве апрель ставит рекорды по количеству осадков

Апрель 2021 года в столице может поставить рекорд по осадкам. Об этом рассказал "РГ" замруководителя Гидрометцентра России Юрий Варакин.

"С начала месяца выпало 175 процентов от месячной нормы осадков, - сказал Варакин. - В ближайшие дни дожди продолжатся, будут меньшей интенсивности. А новый сильный ливень, когда может быть побит суточный рекорд по осадкам, мы ожидаем 30 апреля. Не исключено, что к концу месяца общее количество осадков превысит 190 процентов от нормы. Норма для апреля составляет 44 мм. И нынешний апрель может занять вторую строчку по количеству осадков".

Пока лидерство принадлежит 1996 году, когда за апрель выпало 98 мм осадков, на втором месте - 1983 год с 74 мм, и завершает тройку "мокрых" месяцев апрель 2017 год, когда выпало 77 миллиметров.