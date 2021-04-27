В Воронеже сняли на видео прыжки детей с крыши рядом со школой

Видео с прыгающими с крыши детьми появилось в воронежских пабликах и стало поводом для полицейской проверки, сообщает портал Вести.Ru. В комментариях под роликом, который уже разлетелся по социальным сетям, сказано, что его снимали в Военном городке на территории школы.

Камера зафиксировала, как один из подростков забирается на крышу здания, высота которого, скорее всего, не превышает двух этажей. Оттуда школьник прыгает на матрас.

В это время на матрасе ждет еще один подросток, который подскакивает на нем, как на батуте. Рядом с этими детьми находятся еще несколько.

Теперь опасные игры будет проверять областное МВД.