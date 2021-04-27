Зарплаты главврачей в Подмосковье будут зависеть от количества жалоб пациентов

Привязать размер зарплаты главных врачей больниц и поликлиник к количеству жалоб пациентов распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Уже с этого месяца премии главврачей будут зависеть от количества жалоб и уровня смертности в каждом муниципальном образовании", - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Кроме того, губернатор поручил разработать систему мотивации для привлечения сотрудников в скорую помощь. "Нам нужно увеличить число реанимационных бригад", - подчеркнул он. Сегодня на вызовы ездят 590 бригад, а нужно, чтобы их было не менее 700.