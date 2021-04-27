Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате

Откачивать надшламовые воды из карт-накопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) начнут 1 июня. Об этом объявил глава Минприроды Александр Козлов, посетивший промышленную площадку бывшего предприятия.

Территория БЦБК, работа которого была прекращена в 2014 году, представляет опасность и для окружающей среды, и для жителей города Байкальска. Здесь скопились отходы производства, в картах-накопителях содержится больше 6 млн кубометров шлам-лигнина, 2,6 млн тонн золошлаков. Кроме того, для обеспечения экологической безопасности предстоит разобраться с черным щелоком (сложной смесью органических и неорганических веществ, образующейся после варки целлюлозы), коммунальными отходами и очистными сооружениями промышленных стоков.

"Мы начали проект рекультивации, который остался после деятельности большого комбината, - сказал Александр Козлов. - Но параллельно с подготовкой проектно-сметной документации и утилизацией вреда, нужно в межсезонье не допустить перелива надшламовых вод из карт-накопителей в озеро Байкал. Понижение уровня должно быть сопряжено с процессом очистки. Наши коллеги из "Росатома" предложили технологию и (готовы) оперативно смонтировать оборудование, чтобы с 1 июня начать откачку и очищение. В сутки смогут перегонять до 600 кубических метров загрязнённой воды. То есть к октябрю будет гарантировано утилизировано 70 тысяч кубов этой заразы".

Вместе с главой Минприроды на БЦБК прибыли ученые Российской академии наук, чтобы помочь оценить безопасность выбранной технологии очистки.

"Мониторинг показывает наличие большого количества снега в горах, также идет подъем подземных вод, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - То есть существует опасность переполнения карт-накопителей и попадания загрязняющих веществ в Байкал. В прошлом году мы провели превентивные мероприятия по снижению уровня надшламовых вод, но работу необходимо продолжить. Новое оборудование для этого будет приобретено за счет федеральных средств".

Параллельно разрабатывается проектная документация по ликвидации накопленного вреда от комбината. Готовой технологии для рекультивации БЦБК не существует, однако есть локальные решения по каждой группе отходов, которые предлагается рассмотреть в комплексе, сказали в Минприроды. Проект рекультивации обязательно пройдёт общественные обсуждения и экологические экспертизы. Все эти процедуры должны завершиться в мае следующего года, после чего приступят к непосредственной рекультивации территории, заверили в ведомстве.