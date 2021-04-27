Главврач краевой больницы в Забайкалье признался в получении взяток

Главный врач Краевой клинической больницы Забайкалья Виктор Шальнев признался в получении взятки в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ, он частично признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, согласно материалам расследования, Шальнев с 2016 по 2020 годы получал откаты за поставку оборудования в больницу. За эти годы он "заработал" 13,7 миллиона рублей.

Мужчина находится под стражей. Арестовано имущество на сумму более 17 миллионов рублей, принадлежащее обвиняемому и его жене. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.