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27.04.2021 05:50
Рубрика: Происшествия

На Камчатке бизнесмен осужден за хищение имущества погранзаставы

Текст: Юлия Гарднер

Суд на Камчатке вынес приговор предпринимателю. Его признали виновным по уголовному делу о растрате и присвоении в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Мужчина, будучи гендиректором логистической фирмы, получил от другой компании имущество стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Его нужно было отправить на остров Ратманова для строительства пограничной заставы.

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"Узнав о банкротстве фирмы и неосведомленности конкурсного управляющего о местонахождении ранее переданного ему имущества, злоумышленник условия заключенного договора не исполнил, имущество растратил путем погашения своих долговых обязательств", - сообщает прокуратура края.

Часть украденного он продал знакомому, а дизель-генераторы сдал в аренду.

Суд отправил бизнесмена в исправительную колонию общего режима на четыре года и шесть месяцев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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