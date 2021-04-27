На Камчатке бизнесмен осужден за хищение имущества погранзаставы

Суд на Камчатке вынес приговор предпринимателю. Его признали виновным по уголовному делу о растрате и присвоении в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Мужчина, будучи гендиректором логистической фирмы, получил от другой компании имущество стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Его нужно было отправить на остров Ратманова для строительства пограничной заставы.

"Узнав о банкротстве фирмы и неосведомленности конкурсного управляющего о местонахождении ранее переданного ему имущества, злоумышленник условия заключенного договора не исполнил, имущество растратил путем погашения своих долговых обязательств", - сообщает прокуратура края.

Часть украденного он продал знакомому, а дизель-генераторы сдал в аренду.

Суд отправил бизнесмена в исправительную колонию общего режима на четыре года и шесть месяцев.