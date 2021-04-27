В Биробиджане загорелось 15 гектаров городской свалки

На свалке бытовых отходов в Биробиджане случился пожар. О возгорании стало известно в 6:40 по местному времени.

"Предварительная площадь горения - 15 гектаров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

На месте ЧП работают семь человек, используются две единицы техники. Сотрудники пожарной охраны проложили две магистральные линии, подано два лафетных ствола. Чтобы непрерывно подавать на место для тушения воду из реки, под автотрассой уложили восемь метров труб.

Пока угрозы для жилых домов и объектов экономики нет.