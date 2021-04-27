В Хабаровске следователи выясняют причины ДТП, в котором местный бизнесмен в состоянии алкогольного опьянения устроил гонки с полицией и стал виновником массовой аварии, унесшей жизни двух человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц, совершенных лицом в состоянии алкогольного опьянения (пункт "а" части шестой статьи 264 УК РФ).

На суде, где подозреваемому выбирали меру пресечения, он попросил посадить его под домашний арест, заявив, что "не является криминальной личностью, чтобы в тюрьму сажали". Однако суд арестовал его на два месяца, пока будет идти следствие.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром в воскресенье, когда людей в центре города практически не было. Полицейские остановили для проверки документов Land Cruiser, за рулем которого находился предприниматель Виктор Малофеев, один из руководителей компании "Скрап Фар Ист". Но водитель вдруг резко дал по газам и на бешеной скорости пытался скрыться от машин ДПС. Не обращая внимания на светофоры, 29-летний мужчина вылетел на улицу с односторонним движением и поехал, что называется, "против шерсти", едва не сбив группу пешеходов.

Так он домчался до бульвара, где на перекрестке просто снес двигавшееся на зеленый свет такси. Затем раскидал еще две припаркованные машины. Удар был такой силы, что у внедорожника вылетел двигатель. Два человека погибли на месте - водитель такси Renault Kaptur и его пассажирка. Женщина 1976 года рождения ехала в Вербное воскресенье в церковь на праздничное богослужение. Еще одна девушка, находившаяся в другом такси, получила множественные переломы, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Поняв, что наделал, водитель пересел на пассажирское сиденье и стал утверждать, что за рулем был другой человек. Но позже, в суде, свою вину признал. Тест на трезвость провалил - более 0,8 миллиграмма.

Поняв, что наделал, водитель пересел на пассажирское сиденье и стал утверждать, что за рулем был другой человек

Впрочем, и прошлое у 29-летнего Виктора Малофеева далеко не безгрешное. По данным СМИ, еще будучи несовершеннолетним, он получил два года лишения свободы условно за квартирную кражу. А несколько лет назад по его вине произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Но тогда ему все сошло с рук. Сейчас ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.