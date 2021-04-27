В Хабаровске осудят экс-начальника управления образования

В Хабаровске перед судом предстанет бывший начальник управления образования городской администрации. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемая за счет местного бюджета устраивала незаконные поездки за рубеж для детей своих знакомых.

Так, в 2017 году она поручила своим сотрудникам включить в состав детской делегации, которая отправлялась в Японию, несовершеннолетнего родственника заместителя мэра. Ребенок участие в экологической экспедиции не принимал, при этом из числа участников исключили другого школьника, который действительно заслужил право на поездку.

"Незаконные действия экс-чиновница совершила с целью заручения на будущее поддержкой заместителя мэра города", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

В 2018 году она организовала поездку родственника своей знакомой в летний лагерь Харбина (КНР), указав его как победителя в акции "Мы вместе!". Но школьник в мероприятии не участвовал.

За совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.