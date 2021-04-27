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Рубрика: Власть

В Якутии откроют арктическое отделение Авиалесоохраны

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии будет создано первое в арктической зоне Батагайское отделение республиканской базы авиационной охраны лесов.

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- В республике выросло количество лесных пожаров. Нас настораживает то, что в последние годы стала гореть и наша Арктика. Я подписал распоряжение о создании в Батагае лесопожарного центра, что будет способствовать тушению лесных пожаров в арктической части республики, - рассказал глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира на местном телеканале "НВК Саха".

На создание нового подразделения власти республики предусмотрели 40 миллионов рублей. Штат Батагайского авиаотделения составит 34 единицы.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, за последние три года площадь, пройденная огнем на арктических территориях, увеличилась в пять раз. Пожары возникают в труднодоступных местностях. По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева, открытие арктического подразделения Авиалесоохраны позволит более оперативно реагировать на такие возгорания.

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