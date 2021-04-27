В Якутске неизвестные погасили Вечный огонь

Прокуратура Якутска начала проверку распространенных в социальных сетях данных об осквернении мемориала "Вечный огонь" на площади Победы.

Фотографии погасшего факела были распространены в интернете в понедельник. Судя по кадрам, все вокруг мемориала было замусорено.

Прибывшие на место полицейские и работники газовой службы обнаружили засор в подающей газ трубе. После ее очистки горение восстановили.

"В ходе проверки организовано надзорное сопровождение деятельности правоохранительных органов по установлению личности правонарушителей, затушивших постоянно горящий огонь, символизирующий собой память народа о павших в годы Великой Отечественной войны героях. Будет дана оценка обеспечению уполномоченными лицами надлежащего содержания и охраны мемориала", - сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.