Вице-премьер Юрий Трутнев поздравил Якутию с 99-летием

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил якутян с национальным праздником - 99-летием со Дня образования республики Саха (Якутия) и Днем конституции республики, сообщили в аппарате вице-премьера.

По мнению Юрия Трутнева, у региона большой интеллектуальный и технологический потенциал, республика обеспечивает 85% экспорта IT-услуг ДФО. На ее территории разработаны и запущены такие уникальные проекты, как автоматическая система обработки обращений граждан на базе искусственного интеллекта, программа для автоматического обнаружения коронавирусной пневмонии, круглогодичный тепличный комплекс на вечномерзлотных грунтах, строится современная высокотехнологичная судоверфь.

В последние годы также реализуется много проектов в добывающей промышленности: угольные шахты "Инаглинская" и "Восточная Денисовская" компании "Колмар" в Нерюнгринском районе, Верхнее-Мунское алмазное месторождение компании "Алроса", газоконденсатное месторождение в Ленском районе, открытое компанией "РНГ".

"Уверен, общими усилиями мы сможем добиться процветания региона, сделать так, чтобы даже в таком суровом климате людям хотелось жить и работать, строить планы, растить детей", - заключил Юрий Трутнев.