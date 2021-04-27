Новости

В США проведут внутреннюю проверку на предмет угрозы экстремизма 04:07
Вице-премьер Юрий Трутнев поздравил Якутию с 99-летием 04:00
Перечислены простые способы замедлить старение 03:46
В арктическом регионе Канады три человека погибли при крушении вертолета 03:38
Власти Чили оставили границы закрытыми из-за пандемии 03:19
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V" 02:48
Неизвестные повредили 14 полицейских машин под Парижем 02:41
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ 02:34
В России пройдет тренировочный ЕГЭ по информатике на компьютерах 02:26
Пентагон: Признание геноцида армян не отразится на военных отношениях с Турцией 01:55
СМИ: В аэропортах РФ могут создать коридоры для привитых от COVID-19 01:50
Илон Маск: При покорении Марса будет много человеческих жертв 01:30
Правительство Словакии продлило режим ЧС из-за COVID-19 еще на месяц 01:30
Посол: Россия и Австрия обсуждают восстановление регулярных авиарейсов 01:27
США показали самый низкий прирост населения со времен Великой депрессии 00:57
Меркель пообещала послабления для привитых и переболевших COVID-19 00:55
Кроссовки рэпера Канье Уэста проданы за рекордные 1,8 млн долларов 00:41
Глава делегации России в Вене прокомментировал ситуацию с ДОН 00:20
Более 1,5 млн кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев 26.04.2021
ВМС Индонезии обнародовали видео с поющими моряками погибшей подлодки 26.04.2021
В Москве главврача уволили после скандального видео с медсестрами 26.04.2021
В Словении ПЦР-тесты из РФ будут освобождать от карантина 26.04.2021
"Ювентус" намерен купить полузащитника "Рубина" Кварацхелию 26.04.2021
В Минобороны появится управление по вопросам искусственного интеллекта 26.04.2021
Шотландия и Уэльс объявили о снятии коронавирусных ограничений 26.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 04:00
Рубрика: Власть

Вице-премьер Юрий Трутнев поздравил Якутию с 99-летием

Текст: Софья Литвинова
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев поздравил якутян с национальным праздником - 99-летием со Дня образования республики Саха (Якутия) и Днем конституции республики, сообщили в аппарате вице-премьера.

На севере Якутии появятся современные системы связи

По мнению Юрия Трутнева, у региона большой интеллектуальный и технологический потенциал, республика обеспечивает 85% экспорта IT-услуг ДФО. На ее территории разработаны и запущены такие уникальные проекты, как автоматическая система обработки обращений граждан на базе искусственного интеллекта, программа для автоматического обнаружения коронавирусной пневмонии, круглогодичный тепличный комплекс на вечномерзлотных грунтах, строится современная высокотехнологичная судоверфь.

В последние годы также реализуется много проектов в добывающей промышленности: угольные шахты "Инаглинская" и "Восточная Денисовская" компании "Колмар" в Нерюнгринском районе, Верхнее-Мунское алмазное месторождение компании "Алроса", газоконденсатное месторождение в Ленском районе, открытое компанией "РНГ".

"Уверен, общими усилиями мы сможем добиться процветания региона, сделать так, чтобы даже в таком суровом климате людям хотелось жить и работать, строить планы, растить детей", - заключил Юрий Трутнев.

В регионах Власть Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин обсудил с Макроном Украину и отношения с Чехией
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
В Турции введут полный локдаун до 17 мая
Путин распорядился призвать на сборы запасников
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию