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27.04.2021 16:36

Более 6 тысяч саратовцев проголосовали за благоустройство

В первый день Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в этом опросе приняло участие около 6,6 тысяч саратовцев. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с 26 апреля и по 30 мая проходит онлайн - голосование по благоустройству общественных пространств во всей стране.
Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Саратовской области

Общественные территории в своих регионах для благоустройства россияне могут впервые выбрать на электронной платформе Министерства строительства и ЖКХ РФ za.gorodsreda.ru. По данным министерства, в первый же день участие в голосовании во всей стране приняло около 500 тысяч человек.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
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Как сообщил региональный министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, в Саратовской области в первый день проголосовало 6598 человек.

- Жители региона выбирают из 178 территорий, представленных на портале. Это парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные пространства. Напомню, в проекте участвуют все 46 наших муниципальных образований. Приглашаю всех поучаствовать в развитии своих городов и сел, - заявил министр.

Например, в Саратове в перечень таких территорий включили 20 общественных пространств и в центре и на городских окраинах. Так, в старейшем городском саду "Липки" планируется отремонтировать пешеходные дорожки, установить новые детские площадки, сделать парк удобным для отдыха людей всех возрастов. А в сквере в новом микрорайоне "Городские просторы" предлагается построить детскую площадку, озеленить территорию и рядом сделать автостоянку.

Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень работ по благоустройству на следующий год.

Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут жители нашей страны с 14 лет.

Минстроем России организована работа "горячей линии", по которой можно задать вопросы по рейтинговому голосованию. Эта линия связи будет работать до 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 доступен во всех российских регионах.

Фото: Андрей Куликов/РГ
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В каждом регионе также будут работать региональные "горячие линии". Так, жители Саратовской области могут позвонить на номер 8 (8452) 74-43-83.

Консультации можно также получить и у волонтеров. Добровольцы расскажут жителями о проектах, которые выносят на обсуждение, и помогут зарегистрироваться на онлайн - платформе. Всего в регионе определено около ста мест, где будут работать волонтеры. Добровольцы уже приступили к дежурствам в МФЦ и крупных торговых центрах, а также в поликлиниках, на улицах, в парках и скверах.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

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