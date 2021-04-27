Елена Вадимовна Загайнова, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, в апреле 2020 года была утверждена в должности ректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ). Каким стал первый год на посту ректора, с чем Университет Лобачевского вошел в Год науки и технологий, какова роль вуза в жизни города? Об этом и многом другом шел разговор на деловом завтраке в нижегородском филиале "Российской газеты".

Елена Вадимовна, позвольте поздравить вас с первой годовщиной на посту ректора. Каким был этот год?

Елена Загайнова: Спасибо за поздравление! Прежде чем пойти на эту должность, я провела определенное исследование. Первый год у всех ректоров самый тяжелый, потому что информация, которую ты получаешь из открытых источников, и то, что встречаешь внутри, - это совершенно разные вещи. И, конечно, пандемия коронавируса добавила сложностей. Но общими усилиями мы справились.

Сложности добавили драйва?

Елена Загайнова: Точно не убавили.

2021-й объявлен в России Годом науки и технологий. С чем ННГУ вошел в него и какими достижениями намерен завершить?

Елена Загайнова: Год науки и технологий - действительно наш год. И сейчас, поездив по многим университетам страны, я понимаю, убеждаюсь, что наука у нас в университете очень хорошо развита. Мы многое сделали уже в 2020-м и с этим заделом вошли в новый год. Я говорю о больших, значимых проектах. Например, стомиллионный проект по искусственному интеллекту. Также мы вошли в консорциум по созданию научного центра мирового уровня по фотонике, а координатором центра является Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). Для нас это очень почетно. И, конечно, мы верны традициям и продолжаем удерживать лидирующую позицию среди вузов по количеству выигранных мегагрантов с приглашением в качестве руководителей ведущих мировых ученых.

Отмечу также, что мы определили основные направления научного развития университета. Это важно, поскольку в наших планах - стать участником десятилетней программы "Приоритет-2030", которая приходит на смену "Проекту 5-100" и стартует в этом году. Цель федеральной программы - поддержка вузов, готовящих квалифицированные кадры для передовых отраслей экономики страны. Вот как раз определению приоритетных направлений развития нашего университета мы посвятили всю осень 2020 года, советовались с нашими партнерами, а это и институты РАН, с которыми мы очень тесно взаимодействуем, и другие вузы страны. В результате были выделены приоритетные направления. В биомедицине - это изучение процесса "здорового долголетия", или "здорового старения", как предпочитают говорить геронтологи. Проблема эта комплексная: и биомедицинская, и социальная, и в чем-то мировоззренческая, поскольку затрагивает образ жизни пожилых людей, их отношение к своему возрасту. Во главу угла мы ставим задачу определить особенности старения жителей именно Нижегородской области: чем мы в этом плане отличаемся, например, от итальянцев или немцев.

Следующее направление развития университетской науки - физические методы исследования окружающей среды. Один из самых ярких и масштабных проектов нашего Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ ННГУ) является стенд "Сура", который к его 40-летию мы обновили. Этот уникальный диагностический комплекс позволяет исследовать слои атмосферы и космическое пространство, и мы надеемся на реализацию новых масштабных проектов.

Третье направление - химия и экология. Здесь в приоритете биоразлагаемые материалы, новые источники энергии, карбоновые полигоны...

И, конечно, связующим, пронизывающим всю нашу деятельность является направление информационных технологий.

Что это такое - карбоновый полигон?

Елена Загайнова: Площадка для измерения и анализа уровня углекислого газа, его поглощения, например, лесными массивами. В России создается сеть карбоновых полигонов, и наш университет стал одним из инициаторов создания такого полигона в Нижегородской области.

По всем этим направлениям будут работать молодые ученые?

Елена Загайнова: Работа уже ведется, и, конечно, мы активно привлекаем молодых специалистов. Мы создали в университете молодежные научные группы, лидером каждой из которых является перспективный ученый, кандидат наук. Вокруг него собран коллектив аспирантов, заинтересованных талантливых студентов. Сегодня на федеральном уровне молодым ученым оказывается серьезная поддержка, выделяются гранты, и, даже съездив на стажировку за границу, наши ученые возвращаются. Возможность работать и быть успешным в стране есть, только не ленись!

Да, современная научная молодежь очень активная, быстрая, генерирующая идеи, она по-хорошему ничего не боится. При этом у молодых мало опыта, их кругозор недостаточно широк, они заточены на монопроблему, следовательно, им сложнее избежать ошибок. Поэтому в науке так важен опыт старших, необходимо наставничество, важна преемственность. Только так формируются научные школы.

К слову о преемственности: ННГУ - это университет и всегда таким был. Что означает фраза "новый классический университет", которая сейчас звучит применительно к вузу?

Елена Загайнова: Да, мы позиционируем себя как "новый классический университет". Новый - потому что используем новые подходы в науке и обучении, смотрим в будущее, ориентируемся на молодых. Классический - потому что мы даем широкие, фундаментальные знания по разным направлениям, готовим ученых, готовим специалистов для всех сфер жизни общества. Это и есть универсум. Наши факультеты и институты разделяются на естественно-научные и гуманитарные, и везде идет серьезная исследовательская работа, налажены связи с РАН.

Главное - классический университет учит думать, анализировать, работать с большим объемом информации и систематизировать ее, добывать новые знания, строить собственную профессиональную траекторию.

ННГУ - один из крупнейших работодателей в области. Может ли он влиять на жизнь города, региона?

Елена Загайнова: Третья миссия университета в этом и заключается. Мы влияем, изменяем, преображаем, содействуем. У нас четыре тысячи сотрудников только в Нижнем Новгороде, но влияем мы не количеством, а качеством образования, масштабом исследований, совместными проектами с властью. Это и нижегородский Научно-образовательный центр, и подготовка кадров для предприятий региона, и планы по созданию IT-кампуса на базе ННГУ, и многое другое. Наш университет - центр молодежной политики, крупнейший волонтерский центр. Это важно, потому что на уровне страны стоит задача выработать концепцию ценностей для нашей молодежи, и задача эта непростая. Как и к чему мы должны призывать? Возможно, быть профессионалом, иметь множество компетенций и тем самым влиять на свою жизнь и жизнь города, региона, страны. На мой взгляд, это объединяющая идеология.

Качество выпускника зависит от качества абитуриента. Чем вы мотивируете лучших учеников школ прийти именно к вам? Вы же в перманентной избирательной кампании живете, постоянно призывая их: "Выбери меня".

Елена Загайнова: Это тоже предмет перезагрузки университета. Естественно, мы рассчитываем на имя, известность, масштабность. Но этого мало. Мне кажется, что максимально эффективно - это приход университетского ученого к детям, его рассказ о научной работе, его история успеха. Нужен живой пример. Мы точечно работаем с победителями предметных олимпиад разного уровня, мы буквально за руку приводим заинтересованных школьников на наши кафедры, чтобы они увидели университет изнутри.

Уже в этом году, в сентябре, двери откроет наш СУНЦ - Специализированный учебный научный центр для одаренных детей старших классов. На базе Балахнинского филиала ННГУ мы начнем учить детей со всего ПФО, но сначала их отберем, найдем тех самых "Ломоносовых из села". Казалось бы, Университету Лобачевского в этом году 105 лет, а многое впервые, многое еще только начинается.

Так что, возвращаясь к вашему первому вопросу, могу сказать так: мой первый ректорский год, как и первый курс для студента, очень сложный. Но он самый важный. Перед нами стоит столько задач, у нас столько перспектив! Лет на 10 работы точно хватит.