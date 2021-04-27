Нижегородский врач назвал эффективные меры защиты от COVID-19

Несмотря на то, что в арсенале у врачей появился целый ряд препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, профилактика по-прежнему остается предпочтительным вариантом. Есть несколько эффективных способов защиты себя и близких от этого заболевания.

Проверенные методы профилактики перечислил в интервью aif.ru доктор медицинских наук Виктор Краснов, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета.

Номер один - это вакцинация.

Второй вариант - это использовать назальные формы интерферонов: различные мази или гели. Они работают продолжительное время, поскольку хорошо держатся на слизистой носа, у самых ворот инфекции. Виктор Краснов рекомендовал применять их и во время вакцинации, пока иммунитет сформировался недостаточно. В течение дня средства можно наносить на слизистую носа, особенно если вы выходите в людные места. Это поможет снизить риск заражения. Он напомнил также, что препараты интерферонов активно используются и тогда, когда человек уже инфицирован, поскольку коронавирус активно подавляет выработку организмом собственного интерферона.