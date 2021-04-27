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Ключевая задача

Пермский "Уралхим" в первом квартале года повысил стабильность работы
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 90(8441)
В филиале "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми подвели производственные итоги за три месяца работы в 2021 году.
Впереди у предприятия - старт программы повышения энергонадежности цеха карбамида. Фото: ПМУ Впереди у предприятия - старт программы повышения энергонадежности цеха карбамида. Фото: ПМУ
Впереди у предприятия - старт программы повышения энергонадежности цеха карбамида. Фото: ПМУ

Объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 227,9 тысячи тонн, что на 0,3 процента превышает уровень производства за первые три месяца 2020 года. Выпуск аммиака товарного за январь - март 2021 года составил 59 тысяч тонн, это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Карбамида за первые три месяца этого года было произведено 169 тысяч тонн - на полтора процента меньше уровня производства за первый квартал 2020-го.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- В 2020 году филиал "ПМУ" провел долгий капитальный ремонт с реконструкцией печи риформинга на агрегате аммиака. Это повысило стабильность работы оборудования. Обеспечение бесперебойного производства является нашей ключевой задачей. Впереди - старт программы повышения энергонадежности цеха карбамида.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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