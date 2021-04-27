Пермский "Уралхим" в первом квартале года повысил стабильность работы

Объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 227,9 тысячи тонн, что на 0,3 процента превышает уровень производства за первые три месяца 2020 года. Выпуск аммиака товарного за январь - март 2021 года составил 59 тысяч тонн, это на шесть процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Карбамида за первые три месяца этого года было произведено 169 тысяч тонн - на полтора процента меньше уровня производства за первый квартал 2020-го.
Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:
- В 2020 году филиал "ПМУ" провел долгий капитальный ремонт с реконструкцией печи риформинга на агрегате аммиака. Это повысило стабильность работы оборудования. Обеспечение бесперебойного производства является нашей ключевой задачей. Впереди - старт программы повышения энергонадежности цеха карбамида.