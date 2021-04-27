Самарские ученые улучшат точность измерений при сканировании мозга

Разработка ученых Центра искусственного интеллекта Самарского национального исследовательского университета имени С.П.Королева поможет при нейрореабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также при обследовании больных психоневрологическими заболеваниями.

Исследования ведут в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований Он рассчитан на два года, общий объем выделенных средств - 1,2 миллиона рублей.

- Цель нашего проекта - исследование и улучшение параметров качества фМРТ мозга в реальном времени, в частности, в системе построения нейробиологической обратной связи. Построение такой связи на основе фМРТ позволяет проводить реабилитацию пациентов с психоневрологическими заболеваниями. Разумеется, эта система используется и при проведении научных исследований в области мозга с привлечением здоровых добровольцев, - рассказал ассистент кафедры технической кибернетики Самарского университета Никита Давыдов.

По его словам, по статистике порядка 50% данных, получаемых в педиатрических исследованиях при фМРТ-сканировании мозга, оказываются недостоверными и их приходится в дальнейшем исключать при анализе.

Поэтому ученые планируют, что разработка снизит долю недостоверных данных за счет получения более полной картины параметров качества.

Как показывает практика, значительная часть искажений данных сканирования наблюдается при смещениях головы.

- Например, человек может начать нервничать внутри замкнутого пространства, двигаться, и даже паниковать - признаки такого поведения необходимо определить заранее, и приостановить, а то и вовсе прекратить эксперимент или терапию. Особенно это актуально при обследовании детей. Если ребенок начал двигаться, оператор благодаря работе нашего модуля получит возможность узнать заранее, что сканирование необходимо прервать или провести его заново спустя какое-то время, - отметил Никита Давыдов.

Комплекс параметров качества будет обрабатываться нейросетью, чтобы эффективно отражать различные аспекты качества проводимого сканирования. Данные для экспериментальной проверки разрабатываемой технологии самарские исследователи получают от коллег из Йельского университета и в базах данных открытого доступа.