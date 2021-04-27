В ГД внесен законопроект об обязательном чипировании питомцев

Авторами документа выступили законодатели из Госсобрания Башкортостана, которые предлагают изменить закон об ответственном обращении с животными. Инициаторы пояснили, что нормы о чипировании предусмотрены только ветеринарным законодательством, а в основном законе, касающемся животных, их нет.

Обязательное чипирование, говорится в пояснительной записке, облегчит поиск потерявшихся питомцев. Кроме того, можно будет отыскать и привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу. Можно будет установить и хозяина напавшей на человека собаки. Ведь пока что доказать факт принадлежности практически невозможно.

Такой закон поможет людям более ответственно подходить к содержанию своих домашних животных, заявили авторы.