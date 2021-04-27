В Мордовии запустили вторую очередь завода по производству фанеры

Вторую очередь завода по производству фанеры запустили в Зубово-Полянском районе Мордовии. Проект стоимостью 2,25 миллиарда рублей реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Новая линия позволит нарастить объемы выпуска продукции на 40 процентов - до 169 тысяч кубометров в год.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, в запуске объекта принял участие лидер региона Артем Здунов. В ходе рабочей поездки в район он посетил предприятие "Плайтерра". Здесь выпускается широкий ассортимент фанеры. Традиционная березовая используется для строительства и отделки домов, а также изготовления мебели. А ламинированная чаще применяется при возведении мостов, создании опалубок, строительных лесов и обшивке автофургонов. Основные заказчики - строительные компании, мебельные фабрики и крупные торговые сети. При этом более 70 процентов продукции идет на экспорт - это самый высокий показатель среди предприятий-экспортеров республики.

Новая автоматическая линия сушки и сортировки шпона позволит не только увеличить объемы производства со 115 до 169 тысяч кубометров ежегодно, но и снизить на 5 процентов долю брака, а также уменьшить потребление сырья. Общий объем инвестиций в проект составил 2,25 миллиарда рублей, из них 999 миллионов - займы, выделенные Фондом развития промышленности под один процент годовых.

- Мы признательны Фонду развития промышленности за своевременную поддержку инвестпроекта, - отметил Артем Здунов. - Открытие новых производств, расширение действующих мощностей - это всегда важно для развития экономики региона. Но еще более значимо развитие таких производств в сельской местности: это новые рабочие места, возможность для людей жить и работать здесь, не уезжая на заработки в другие регионы. На предприятии сформирована активная команда, которая реализует проекты не только для внутреннего, но и для внешнего рынка.

Врио главы РМ высоко оценил потенциал компании.

В планах предприятия - выпуск нового биотоплива: экологически безопасных гранул - пеллет.

- Сырьем станут отходы от деревообработки и низколиквидная фанера. Таким образом, мы решим одну из основных проблем всех лесозаготовителей - утилизацию древесных отходов, - пояснил гендиректор компании "Плайтерра" Сергей Никоноров.