Для того чтобы увеличить число предприятий, участвующих в нацпроекте "Производительность труда", необходимо на федеральном уровне расширить меры господдержки, а также снизить для потенциальных участников "порог" по объему годовой выручки. При этом следует заранее позаботиться о решении проблемы занятости - поскольку роботизация и цифровизация производственных процессов ведут к высвобождению сотрудников.

Такие предложения прозвучали на 60-м заседании Ассоциации законодательных органов субъектов Приволжья, проходившем в Саранске.

Как отметил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, к началу текущего года в нацпроекте участвовали 815 средних и крупных предприятий округа из базовых несырьевых отраслей экономики. Это на четверть больше, чем планировалось. В числе факторов, тормозящих этот процесс, были названы нежелание руководства ряда организаций модернизировать производственные мощности, а также недостаток информации о преференциях, предоставляемых государством.

- Самые активные участники нацпроекта - компании, которые работают в высококонкурентной сфере. Такие мероприятия для них - часть выживания, - констатировал полпред. - В регионах округа есть наработки, достойные тиражирования в масштабах страны.

Пример тому - опыт Татарстана, где повышение производительности труда обозначено в числе приоритетов региональной Стратегии-2030. На сегодня в нацпроекте здесь участвуют 99 предприятий, к 2024 году их число увеличится до 351. Причем процессы модернизации производства активно идут и на селе. Так, уже более 8000 единиц сельхозтехники оснащены системами спутниковой навигации, контроля высева и расхода топлива. Благодаря этому в одном из сельхозкооперативов республики за три года экономия только на топливе составила 13,4 миллиона рублей.

Почти 100 организаций вовлечены в мероприятия по росту производительности труда и в Пермском крае. На предприятиях, участвующих в нацпроекте, выработка продукции на одного работника увеличилась в среднем на 29 процентов, а время протекания производственных процессов сократилось на 35 процентов.

- Для того чтобы расширить список участников нацпроекта, необходимо принять ряд решений на федеральном уровне, - отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. - Так, одной из мер господдержки для предприятий-участников является возможность получения льготного займа под один процент годовых в Фонде развития промышленности. К сожалению, это доступно только для обрабатывающих производств. Необходимо устранить этот административный барьер.

Кроме того, представитель Татарстана предложил обратиться к Правительству РФ с просьбой рассмотреть возможность снижения критерия отбора участников по объему годовой выручки. Эту инициативу поддержали и другие участники встречи.

Одна организация увеличила производительность в 12 раз - и не знает, куда деть эту продукцию

- Во-первых, нужно сокращать ограничения по выручке для участия в нацпроекте с 400 миллионов хотя бы до 200 миллионов рублей, что позволит значительно расширить список предприятий-участников, - резюмировал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Во-вторых, надо разрабатывать отдельную программу для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Формально внедрять там эту систему можно, но возникает ряд ограничений - ввиду ограничения допуска, закрытости, режима секретности. В-третьих, необходимо помогать малым предприятиям, которые вообще не задействованы в федеральных программах повышения производительности труда. А вообще это вопрос комплексный. У нас есть удивительные примеры, когда организация сумела увеличить производительность в 12 раз. И встал вопрос - а куда деть эту продукцию? Здесь нельзя ограничиваться только перестройкой производства: надо внедрять эти принципы и в логистике предприятий, и в маркетинге.

Еще один острый момент, на который обращали внимание участники обсуждения, - то, что рост производительности труда порой вступает в противоречие с социальной сферой. При активном внедрении роботизации и цифровизации неизбежно высвобождается часть сотрудников, которые пополняют ряды безработных.

- Мы понимаем важность удержать баланс между повышением производительности труда и сохранением уровня занятости, - подчеркнул Игорь Комаров. - Необходимо четко увязывать мероприятия по повышению эффективности производственных процессов, которые приводят к высвобождению рабочей силы, с реализацией органами власти мер по поддержке работников. Рост производительности труда должен повысить благосостояние людей - это и является нашей основной целью. Решить эту задачу можно только на основе тесной кооперации бизнеса и научно-технических достижений при координирующей роли органов госуправления.