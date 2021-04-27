Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского

В Нижнем Новгороде подростка заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Как сообщает СУ СК по региону, вечером 21 апреля сотрудники полиции патрулировали участок дороги. Они заметили водителя, который управлял автомобилем ВАЗ весьма неуверенно, и предприняли попытку его остановить. Однако он не только не выполнил требование инспектора, но и совершил наезд на него, пытаясь скрыться.

Полицейский зацепился за капот автомобиля, остановить машину удалось не сразу. Как выяснилось, за рулем был 16-летний подросток, не имеющий прав. В содеянном он сознался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи намерены установить все обстоятельства совершения преступления.