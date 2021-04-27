Новости

Социологи назвали самые патриотичные города России 10:13
Экотропа со смотровыми площадками откроется в "Парке Яуза" 10:13
В Хакасии задержали мать погибших после пожара детей 10:10
В Подмосковье в конце апреля выпал снег, синоптики ждут похолодания 10:09
Конституционный референдум в Беларуси пройдет зимой 2022 года 10:01
"Жигули" попали в рейтинг самых массовых моделей в мире 10:00
Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского 09:55
В Кургане на День Победы запретили продавать алкоголь 09:53
Встреча ОПЕК+ состоится раньше запланированного срока 09:47
Власти Литвы не смогли доказать суду "угрозу" от песен Киркорова 09:45
Президент Латвии призвал искоренить русский язык на рынке труда 09:43
В Москве сделать прививку от COVID-19 можно будет еще в 9 торговых центрах 09:38
В Подмосковье трое бандитов совершили разбои на полтора миллиона рублей 09:36
Ученые нашли необычное средство для борьбы с коронавирусом 09:24
Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50 процентов 09:21
Банда девушек воровала дорогие телефоны в столичном метро 09:11
В Петербурге скончалась 35-летняя вдова скульптора Романа Шустрова 09:06
На Урале суд признал право на маткапитал за умершего ребенка 09:02
Названы отрасли c наибольшим ростом средних зарплат во время пандемии 08:55
В США заявили о важности Минских соглашений 08:50
Гол Барабанова в дебютном матче принес победу "Сан-Хосе" 08:45
В Братске на стадионе обрушилась трибуна с людьми 08:30
В Хакасии при пожаре погибли запертые в квартире трое детей 08:24
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину 08:20
Тренер юниорской сборной России по хоккею прокомментировал победу над США 08:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

Видео: В Нижнем Новгороде подросток за рулем ВАЗа сбил полицейского

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде подростка заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В Казани блогеров оштрафовали за езду с веслом на крыше автомобиля

Как сообщает СУ СК по региону, вечером 21 апреля сотрудники полиции патрулировали участок дороги. Они заметили водителя, который управлял автомобилем ВАЗ весьма неуверенно, и предприняли попытку его остановить. Однако он не только не выполнил требование инспектора, но и совершил наезд на него, пытаясь скрыться.

Полицейский зацепился за капот автомобиля, остановить машину удалось не сразу. Как выяснилось, за рулем был 16-летний подросток, не имеющий прав. В содеянном он сознался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи намерены установить все обстоятельства совершения преступления.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео

Главное сегодня

В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
Разработчики "Спутника V" объяснили отказ Бразилии ввозить вакцину
Пушков оценил желание США "снизить напряженность" в отношениях с РФ
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура