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27.04.2021 17:15
Рубрика: Власть

Жителям Пензы и Саратова продлили майские каникулы

Текст: Андрей Куликов (Саратов) , Наталья Саванкова (Пенза)

В мае пензенцы будут отдыхать на один день больше, чем жители других регионов России - с 1 по 11 мая включительно. Последний день каникул им подарил региональный закон, принятый еще в 2015 году. Он установил нерабочим днем праздник Радоницы - у православных это день поминовения усопших. Плавающая дата в церковном календаре в этом году выпала на 11 мая. В этот день верующие отправляются на кладбища. Раньше многие вынуждены были отпрашиваться с работы, поэтому местные власти установили нерабочий день.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Однако пензенские чиновники иллюзии по поводу длинных майских каникул не питают. Они будут работать между праздниками. Такое решение озвучил врио главы региона Олег Мельниченко. Он пояснил, что сидеть в кабинете не обязательно. В каждом ведомстве составят график дежурств, а освободившиеся часы используют для проведения рейдов и благоустройства городов и сел. Это распоряжение касается также муниципальных служащих:

"Если что случись, мы должны быть четко уверены, что руководитель находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на ситуацию, а не искать его с фонарями на охоте, на заимке или где-то еще".

Глав муниципалитетов обязали согласовывать все выезды за пределы своего района в праздничные дни. В дни каникул сотрудники администрации Пензы, включая мэра, проведут встречи с жителями во дворах, чтобы обсудить программу благоустройства. Массовых мероприятий в эти дни не предусмотрено, в регионе продлен режим повышенной готовности до конца мая.

Сходная ситуация и в Саратовской области. Здесь также уже несколько лет Радоница является выходным днем. В этот день для удобства горожан на автобусные маршруты, работающие до кладбищ, будет выпущен дополнительный транспорт.

В регионе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен, пока до конца апреля. По-прежнему, действует масочный режим в общественных местах.

- Наш долг - наряду с соблюдением всех необходимых мер безопасности обеспечить саратовцам атмосферу праздника, - заявил губернатор Валерий Радаев на заседании организационного комитета по празднованию годовщины Победы.

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