Жителям Пензы и Саратова продлили майские каникулы

В мае пензенцы будут отдыхать на один день больше, чем жители других регионов России - с 1 по 11 мая включительно. Последний день каникул им подарил региональный закон, принятый еще в 2015 году. Он установил нерабочим днем праздник Радоницы - у православных это день поминовения усопших. Плавающая дата в церковном календаре в этом году выпала на 11 мая. В этот день верующие отправляются на кладбища. Раньше многие вынуждены были отпрашиваться с работы, поэтому местные власти установили нерабочий день.

Однако пензенские чиновники иллюзии по поводу длинных майских каникул не питают. Они будут работать между праздниками. Такое решение озвучил врио главы региона Олег Мельниченко. Он пояснил, что сидеть в кабинете не обязательно. В каждом ведомстве составят график дежурств, а освободившиеся часы используют для проведения рейдов и благоустройства городов и сел. Это распоряжение касается также муниципальных служащих:

"Если что случись, мы должны быть четко уверены, что руководитель находится на территории своего муниципального образования и готов реагировать на ситуацию, а не искать его с фонарями на охоте, на заимке или где-то еще".

Глав муниципалитетов обязали согласовывать все выезды за пределы своего района в праздничные дни. В дни каникул сотрудники администрации Пензы, включая мэра, проведут встречи с жителями во дворах, чтобы обсудить программу благоустройства. Массовых мероприятий в эти дни не предусмотрено, в регионе продлен режим повышенной готовности до конца мая.

Сходная ситуация и в Саратовской области. Здесь также уже несколько лет Радоница является выходным днем. В этот день для удобства горожан на автобусные маршруты, работающие до кладбищ, будет выпущен дополнительный транспорт.

В регионе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен, пока до конца апреля. По-прежнему, действует масочный режим в общественных местах.

- Наш долг - наряду с соблюдением всех необходимых мер безопасности обеспечить саратовцам атмосферу праздника, - заявил губернатор Валерий Радаев на заседании организационного комитета по празднованию годовщины Победы.