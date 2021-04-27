Мэрия Кызыла ввела "сухой закон" на майские праздники

Администрация столицы Тувы постановила ограничить в городе продажу и употребление алкоголя с 1 по 10 мая 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

Цель постановления - обеспечение правопорядка и безопасности в праздничные и выходные дни. В частности речь идет о запрете розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках, кроме услуг общественного питания. Руководителям предприятий общественного питания рекомендовано снять с реализации алкогольную продукцию.

Кроме того, гражданам, которые принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню весны и труда, годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запрещено приносить с собой алкоголь.