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Рубрика: Культура

Состоялась премьера онлайн-экскурсии "Третьяковка. Машков. Кузбасс"

Текст: Сусанна Альперина
На мультимедийном сервисе Okko 27 апреля состоялась премьера эксклюзивной онлайн-экскурсии по выставке, посвященной 300-летию Кузбасса "Третьяковка. Машков. Кузбасс". Okko представлял экскурсии "Третьяковка со Шнуром" и "Третьяковка с Хабенским", рассказавшие зрителям о классической и авангардной русской живописи из собрания Третьяковской галереи.
Фото: Предоставлено Okko Фото: Предоставлено Okko
Фото: Предоставлено Okko

В новой экскурсии народный артист России Владимир Машков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказывают зрителям об экспонатах выставки "Даешь Кузбасс!", которая проходит в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу и продлится до 10 мая. Онлайн-экскурсия представляет работы советского периода из собраний кузбасских музеев, ведущих музеев России и частных коллекций о героях труда, чьими руками был построен Кузнецкий меткомбинат.

Фото: iStock
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Отправной точкой экскурсии стал плакат Александра Дейнеки "Даешь пролетарские кадры Урало-Кузбассу!" - свидетельство истории создания макрорегиона Урало-Кузбасс. Грандиозный проект притягивал людей разных специальностей со всего мира: иностранные рабочие и специалисты, лучшие советские инженеры и конструкторы ехали в Кузбасс, чтобы создавать новую промышленную базу страны. Первенец советской металлургии - Кузнецкий меткомбинат был построен за рекордные для мировой практики сроки - 1 000 дней.

Помимо картин 1930-60-х годов директор галереи и всенародно любимый артист обратят внимание на работы современных авторов. Например, на картины известного российского художника Ильи Гапонова. Специально для выставки "Даешь Кузбасс!" он создал мурал для ротонды в Новой Третьяковской галерее.

Владимир Машков рассказывает о выставке так (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ"): "Выставка "Даешь Кузбасс!" для меня напоминание о месте, где я вырос, о моей малой Родине. Люди, изображенные художниками на картинах, представленных на выставке, испытывают очень сильные чувства. Проявление этих чувств сдержанное, эмоции скупы, но от этого они еще мощнее воздействуют на зрителя, заставляя вглядываться в каждую деталь. Волю и силу, словно исходящую от этих людей, создавших в прошлом веке колоссальную индустрию, может ощутить любой посетитель выставки.

"Даешь Кузбасс!" - это место силы, где любой может зарядиться энергией настоящих, больших эмоций и чувств. В видеоэкскурсии с директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой мы попытались об этом рассказать. Кроме того, вы узнаете интересные факты об искусстве прошлого века, а также о современных молодых художниках, представляющих в своих работах новый взгляд на человека в индустриальном мире".

"В Новой Третьяковке мы представляем 64 работы на тему индустриализации Кузбасса, созданные в разное время: художниками 1930-х годов, прославивших "стройки коммунизма", романтиками "сурового стиля" 1960-х годов и современными художниками "нулевых". В 20-30-х годах художники ехали в Кузбасс - регион, где возводился самый невероятный угольно-промышленный комплекс страны, и становились свидетелями грандиозной стройки. Благодаря им вы увидите, как шла индустриализация Кузбасса. Тема региона и сегодня остается актуальной для молодых художников. Илья Гапонов, картины которого представлены на выставке, создает полотна с помощью смолы, которую получают из каменного угля, добытого на шахтах Кемеровской области, и посвящает их современным труженикам Кузбасса", - говорит Зельфира Трегулова.

Фото: Предоставлено Okko
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