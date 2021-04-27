Совет по инвестициям одобрил проект развития новосибирского Академпарка

Новые объекты инженерной инфраструктуры Академпарка будут созданы в 2021-2027 годах в рамках проекта, одобренного Советом по инвестициям под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В регионе продолжается развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктур, для привлечения инвесторов.

Как сообщил на заседании Совета генеральный директор АО "Технопарк новосибирского Академгородка" Дмитрий Верховод, проект предполагается реализовать в два этапа. В рамках первого необходимо обеспечить земельные участки инженерными коммуникациями и построить производственные и лабораторно-офисные объекты общей площадью 63,7 тысячи квадратных метров. На втором этапе - построить еще 40 тысяч квадратных метров лабораторно-офисных помещений.

Проект подразумевает привлечение средств инвесторов - резидентов технопарка. Им будет передана половина новых площадей, еще 50 процентов останется в собственности АО "Технопарк новосибирского Академгородка" и других подконтрольных региону структур для предоставления их под стартапы.

Андрей Травников поручил областным министерству науки и инновационной политики и министерству строительства совместно с АО "Технопарк новосибирского Академгородка" в сжатые сроки определить территорию для реализации третьего этапа развития Аакадемпарка - размещения производственных мощностей. По словам губернатора, уже сейчас действующие и будущие крупные резиденты должны видеть перспективу развития территории.

Также на заседании Совета был одобрен проект создания индустриального парка "ПНК Пашино" с предполагаемым объемом инвестиций около 13 миллиардов рублей и четырьмя тысячами новых рабочих мест. Еще один одобренный инвестпроект - строительство логистического распределительного центра "Садовый", в котором планируется трудоустроить почти 2,5 тысячи человек, а сумма основных инвестиций составит 12 миллиардов рублей.