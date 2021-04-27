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27.04.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

В Братске на стадионе обрушилась трибуна с людьми

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба прокуратуры Иркутской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Иркутской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Иркутской области

В понедельник, 26 апреля, около 16 часов на стадионе "Металлург" в Братске обрушилась часть трибуны. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали двое детей и 18-летняя девушка, сообщил главк Следственного комитета по Иркутской области.

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Стадион принадлежит муниципальному автономному учреждению Футбольный клуб "Сибиряк", рассказали в областной прокуратуре. По информации надзорного ведомства, травмы получили студенты (двое из них - несовершеннолетние) государственного образовательного учреждения "Братский педагогический колледж". Они доставлены в медучреждения.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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