В Братске на стадионе обрушилась трибуна с людьми

В понедельник, 26 апреля, около 16 часов на стадионе "Металлург" в Братске обрушилась часть трибуны. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали двое детей и 18-летняя девушка, сообщил главк Следственного комитета по Иркутской области.

Сотрудники СК проводят проверку по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стадион принадлежит муниципальному автономному учреждению Футбольный клуб "Сибиряк", рассказали в областной прокуратуре. По информации надзорного ведомства, травмы получили студенты (двое из них - несовершеннолетние) государственного образовательного учреждения "Братский педагогический колледж". Они доставлены в медучреждения.