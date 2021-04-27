В Хакасии при пожаре погибли запертые в квартире трое детей

Фото: Пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии

Возгорание в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии произошло накануне, 26 апреля, вечером. Запертые в квартире второго этажа дети пострадали от огня и угарного газа. Малолетних доставили в районную больницу. Вскоре после госпитализации шестилетняя и семилетняя сестры, а также их четырехлетний брат скончались, сообщает главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным правоохранителей, детей оставила дома 30-летняя мать, отправившаяся по делам. У несовершеннолетних не было шансов самостоятельно выбраться из горящей квартиры, уточнили в СК.

Рассматриваются несколько версий причины пожара, в том числе детская игра с огнем.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сыщики устанавливают обстоятельства преступления. Специалисты дадут оценку действиям матери, оставившей детей взаперти, и сотрудников органов системы профилактики.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родственникам погибших и обратился к жителям республики с призывом объединить усилия в обеспечении безопасности детей.