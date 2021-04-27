В Красноярске водитель без прав сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель ВАЗ на нерегулируемом переходе по улице Говорова в Красноярске сбил четырехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Известно, что девочка переходила дорогу в сопровождении матери. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

По информации полицейских, водитель ранее был лишен права управления транспортом. Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства дорожного происшествия.

Несколькими часами ранее полиция возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента на правобережье краевой столицы. Накануне, 26 апреля, водитель трамвая № 6 допустил наезд на горожанку 1938 года рождения, пересекавшую рельсы. Женщина получила смертельные травмы и скончалась до прибытия скорой помощи.