В Кузбассе школьная охранница набросилась на пятиклассника

В Кемерове следователи выясняют подробности инцидента в одной из городских школ. В соцсетях появилось видео конфликта между учеником пятого класса, сотрудницей охранного предприятия и школьной гардеробщицей.

На кадрах видно, как мальчик отказывается покинуть помещение, где находятся гардеробщица с представительницей службы охраны, и последняя несколько раз наносит ему удары рукой по голове.

Судя по комментариям к записи, мальчик щелкал в школе семечки и бросал шелуху на пол. Когда женщины отобрали пакет с семечками, школьник попытался вернуть его, что и стало причиной конфликта.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе СК по Кузбассу. - Следствие проверит все изложенные в информации доводы, установит, был ли причинен ли вред здоровью ребенка, проанализирует причины и условия, вызвавшие конфликт.