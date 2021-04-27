В Новосибирске откроют мусоросортировочный завод

В этом году в Новосибирске введут в эксплуатацию завод сортировки бытовых отходов. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами.

Объем захоронения стекла, пластика и металла на Левобережном полигоне ТБО сократится - эти отходы направят на вторичную переработку. А сам процесс сортировки будет более безопасным и комфортным, чем на открытой площадке полигона.

По словам главы города, недостроенную мусоросортировочную линию выкупило муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" на собственные средства, муниципальный бюджет никаких затрат не понес.

Участок завода площадью более 16 тысяч квадратных метров расположен на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района и граничит с Левобережным полигоном ТБО. Мощность предприятия - 130 тысяч тонн отходов в год, на нем будет трудоустроено около 60 человек.

Сейчас начинаются работы по дооснащению линии и строительству подъездных путей.

Мэр напомнил, что на Гусинобродском полигоне, также находящемся в ведении МУП "Спецавтохозяйство", уже работают две мусоросортировочные линии, запущенные в прошлом году. "Как первичный элемент сортировки они показали себя очень хорошо", - отметил Анатолий Локоть.

По информации мэрии Новосибирска, общая мощность мусоросортировочных линий - 50 тысяч тонн отходов в год, инвестиции составили 24 миллиона рублей.