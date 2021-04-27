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27.04.2021 14:27
Рубрика: Общество

Абрикосы ушли под воду

Как будут компенсировать ущерб дагестанцам, пострадавшим в результате заполнения водохранилища Ирганайской ГЭС
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 90(8441)
Правительство Дагестана вновь вернулось к вопросу выплат жителям сел, попавших в зону строительства Ирганайской ГЭС. Хотя прошло больше 20 лет с момента ввода гидроэлектростанции в строй, тысячи семей до сих пор не получили обещанных компенсаций.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Возведение Ирганайской ГЭС начали еще в 1977 году, первый гидроагрегат заработал в 1998-м, следующий - через три года. В 2008-м отсыпка второй по высоте в России грунтовой плотины (101 метр) была завершена, водохранилище полностью заполнили. Станция достигла мощности 400 мегаватт и перешла в режим постоянной эксплуатации. И если за первые десять лет работы она выработала шесть миллиардов киловатт-часов, то за последующие десять лет - 12 миллиардов.

Но не только техническими параметрами запомнилось строительство объекта. Водохранилище ГЭС расположилось на территории нескольких сел и сельхозугодий. Людей переселили на новое место жительства, но почти все потеряли основной источник дохода - сады. Под водой оказалось около двух тысяч гектаров, из которых более 900 составляли сельхозземли, занятые в основном фруктовыми деревьями. Согласно последним данным, 1151 семья не получила компенсации за утраченное жилье и насаждения, более двух тысяч человек - за затопленные сады.

Все эти годы с чиновниками шла вялотекущая переписка. Из одного ведомства жителей отправляли в другое. Бюрократических загвоздок в этом вопросе оказалось достаточно - водохранилище ГЭС является федеральной собственностью, а выплатить компенсации якобы обещали из регионального бюджета.

"В связи с тем, что государственным заказчиком работ по подготовке зоны затопления Ирганайского водохранилища являлось правительство Республики Дагестан, ПАО "РусГидро" не располагает информацией о порядке расчета и источниках финансирования расходов на подготовку зоны затопления", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе дагестанского филиала "РусГидро".

Фото: Алексей Вовк/ РИА Новости
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Чтобы разобраться в ситуации, в Унцукульский район, где расположена Ирганайская ГЭС, приехали члены правительства региона во главе с премьер-министром Абдулпатахом Амирхановым. Как рассказал зампред кабмина РД Манвел Мажонц, в республике утверждена дорожная карта создания береговой и прибрежной защитной полосы и возмещения потерь, связанных с заполнением водохранилища Ирганайской ГЭС. Министерство энергетики и ЖКХ Дагестана рассчитало предварительную стоимость вошедших в нее мероприятий - 10,9 миллиарда рублей.

- На сегодняшний день сельхозпроизводители не получили компенсацию за убытки от изъятия из оборота садов площадью 380 гектаров. Общее количество семей, у которых затопленная земля находилась в вечном пользовании, составляет 2015. А количество граждан, которые могут претендовать на компенсационные выплаты за изъятие индивидуальных жилых строений, согласно проектно-сметной документации, - 1151, - сообщил вице-премьер.

Минэнерго и ЖКХ Дагестана совместно с администрациями Унцукульского и Гергебильского районов сейчас актуализируют списки переселенцев, пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС. Будут проанализированы отчеты независимых оценщиков, составленные с целью возмещения убытков за уничтоженные при заполнении водохранилища сады.

"После завершения данных подготовительных мероприятий вся документация будет направлена в правительство России, чтобы при планировании бюджета эти компенсационные выплаты оказались в нем предусмотрены", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

А в пресс-службе дагестанского филиала "РусГидро" считают, что, несмотря на имеющиеся проблемы с выплатами компенсаций, в целом строительство Ирганайской ГЭС оказало большое положительное влияние на социально-экономическое развитие республики. В смету вошло строительство самого протяженного в России (в своем классе) Гимринского автодорожного тоннеля длиной 4303 метра, поселка энергетиков Шамилькала, десятков объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. Благодаря ГЭС были проложены современные дороги, сооружены мосты, а Унцукульский район за эти годы стал одним из самых благоустроенных в республике.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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