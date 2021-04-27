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27.04.2021 18:30
Рубрика: Происшествия

Экс-зампреда правительства Осетии признали виновным в растрате

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Советский районный суд Владикавказа вынес приговор бывшему заместителю председателя правительства Северной Осетии. Чиновника и его сообщников признали виновными в растрате и хищении имущества, заявила прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

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- Судом установлено, что заместитель председателя Правительства Республики Северная Осетия - Алания не позднее декабря 2011 года создал во Владикавказе организованную преступную группу, в состав которой в разное время были вовлечены руководитель и начальник отдела территориального управления Росимущества, директор и начальник отдела ОАО "Разряд", директор и главный бухгалтер коммерческой организации, - заявила Усачева.

С 2011 по 2014 годы они незаконно приобрели право собственности на 16 объектов недвижимости предприятия "Разряд", а также четыре земельных участка федеральной собственности на общую сумму в 289 миллионов рублей.

"Кроме того, руководитель территориального управления Росимущества в 2016 году растратил вверенное ему государственное имущество - песчано-гравийную смесь общей стоимостью 95 миллионов рублей, - добавила прокурор.

Суд приговорил бывшего зампреда к шести годам колонии общего режима. Экс-директор завода и бывший чиновник Росимущества осуждены на сроки от 3 до 5,5 лет колонии. Остальные участники преступной группы получили условные сроки и штрафы.

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