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27.04.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Вторая молодость Старого Сивуха

Вернуть жителей в горное село может туристический проект
Текст: Елена Гриценко
Российская газета - Неделя № 92(8443)
Летом в Дагестане откроются первый в республике глэмпинг и туристическая "Альпийская деревня". Проект придумали и воплотили выходцы из заброшенного села в Гумбетовском районе республики в надежде на то, что развитие туризма вернет в село жителей.
"Гламурный кемпинг": чистый воздух, нетронутая природа и уединение. Фото: Ахмед Ибрагимов "Гламурный кемпинг": чистый воздух, нетронутая природа и уединение. Фото: Ахмед Ибрагимов
"Гламурный кемпинг": чистый воздух, нетронутая природа и уединение. Фото: Ахмед Ибрагимов

Старый Сивух - одно из древних дагестанских сел, сегодня практически полностью опустевших. До недавнего времени здесь жили всего две семьи. В Дагестане таких сел и аулов больше сотни, в народе из называют "аулами-призраками". Не у многих из них есть реальный шанс на возрождение. У Старого Сивуха он появился.

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- Глэмпинг - это "гламурный кемпинг", по сути, те же палатки, но с другим уровнем комфорта. Там будет постельное белье отельного качества, питание, качественная мобильная и интернет-связь. И при этом - прекрасный вид на горы! А поскольку это - горы, мы решили, что вместо обычных тентов у нас будут более серьезные конструкции с хорошим слоем утеплителя, - рассказывает инициатор проекта Ахмед Ибрагимов.

Возрождением родного села он решил заняться три года назад. Но чтобы привлечь людей, давно осевших на равнине, назад в горы, им нужно было предложить хорошую, стабильную, а главное - перспективную работу. Так возникла идея развивать туризм.

- Там нет знаковых туристических объектов, таких как, например, Сулакский каньон. Но это место можно было бы назвать биосферным заповедником, воздух там такой, что дышишь и надышаться не можешь. Это высота две тысячи метров над уровнем моря, альпийские луга, там есть растения, которые не растут больше нигде. Мы построили конный завод и привлекаем туристов конными походами - от трех дней до недели. Но выяснилось, что сейчас многие готовы ехать в такие места просто ради уединения, ради природы, гармонии с миром, - говорит Ахмед Ибрагимов.

Фото: Зарина Меджидова
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Поначалу над Ахмедом посмеивались, а в "высоких кабинетах" в успех проекта попросту не верили. А он просто пошел делать то, что решил, и позвал с собой желающих. Не сразу, но к проекту присоединились большинство выходцев из Старого Сивуха. Уже сейчас в этот проект вложено в общей сложности около 100 миллионов рублей, объясняет автор проекта.

Сейчас заявки на участие в проекте подали более 100 семей. Две из них вернулись в родное село на постоянное место жительства. Здесь уже создано 15 рабочих мест, а в перспективе будет гораздо больше. Этим летом в "Альпийской деревне" и глэмпинге смогут разместиться около 100 туристов.

Как добраться

Рядом с селом планируют построить взлетно-посадочную полосу для легкомоторных самолетов и вертолетную площадку. Сейчас же путь на автомобиле от Махачкалы до Старого Сивуха занимает примерно два с половиной часа.

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