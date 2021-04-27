В Ставропольском крае на единственной российской станции шелководства получили рецепт корма для тутового шелкопряда, благодаря которому выводить насекомых можно круглый год и вдали от их традиционной кормовой базы. Это позволит научным и коммерческим предприятиям разводить гусениц и получать коконы там, где это удобнее и экономически выгоднее.

На научно-исследовательской станции шелководства - в филиале ФГБНУ "Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр" сейчас подбирают оптимальную рецептуру для кормов. Как рассказала корреспонденту "РГ" директор филиала Елена Евлагина, питательная среда представляет собой брикет, в состав которого входит порошок листа шелковицы, а также другие компоненты, необходимые для полноценного развития насекомых:

- В нем содержится не менее 15 процентов листьев шелковицы, которые в обычных условиях являются единственным источником питания для шелкопряда, так как он монофаг. Мы сушим и измельчаем листы, добавляем в них соевую, пшеничную и кукурузную муку, витамины и микроэлементы, а также небольшое количество антибиотиков, чтобы продлить срок хранения. От консервантов отказались.

Ученые готовят корм с разными вариантами ингредиентов и оценивают, какую версию предпочтут гусеницы. На каком-то рационе те лучше растут, а на каком-то их развитие быстро останавливается. В перспективе с помощью добавок удастся контролируемо влиять на насекомых и получать нужные науке и производственникам результаты.

Отсутствие кормовой базы - одна из главных проблем при промышленном разведении шелкопрядов

Кстати, Ставрополье когда-то было центром шелководства СССР. Здесь, а также в Краснодарском крае, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестане, Чечено-Ингушской Республике и Кабардино-Балкарии насекомых выращивали в промышленных масштабах. В советские годы производилось 500-600 килограммов грены (яйца бабочки тутового шелкопряда) в год, которой хватало для получения 800-900 тонн коконов.

Отсутствие кормовой базы - одна из главных проблем при разведении шелкопрядов. Кормов нужно заготавливать много, а значит, необходимы обширные тутовые плантации. На Ставрополье тутовника много, только у станции насаждения занимают 15 гектаров. Немало таких садов и по краю. По словам Евлагиной, к ученым часто обращаются аграрии, которые, купив земельный участок, обнаруживают там шелковицу и решают начать производство натурального шелка.

- Но на самом деле есть множество других перспективных направлений, связанных с разведением этих насекомых, - говорит директор станции.

Сейчас шелкопрядов используют как лабораторных насекомых. По словам Евлагиной, на них удобно проводить исследования. Так, ставропольские ученые сотрудничают со Всероссийским институтом защиты растений, где изучают способы борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Ставрополь поставляет коллегам из Санкт-Петербурга личинок, которые заменяют, к примеру, хлопковую совку.

- Шелкопряд, как и совка, относится к чешуекрылым. Только вот совку нужно поймать и как-то содержать в неволе. А шелкопряд не летает, - добавляет Евлагина.

Шелк можно использовать не только для нужд текстильной промышленности, но и в тканевой инженерии и трансплантологии. Биорезистентные (растворимые) композиты абсолютно аллергонейтральны и не отторгаются человеческим организмом. Один из примеров - шелковая хирургическая нить.

На основе натурального шелка уже начали выпускать индикаторы, которые вживляются под кожу. Они показывают уровень сахара в крови, что важно для диабетиков. Такой индикатор точнее и быстрее внешнего тестера. Постепенно индикатор растворяется, и на его место вживляется новый. Существует также множество других аналогичных датчиков, которые помогают следить за состоянием больного. Особенно они актуальны при разработке, например, рациона питания для пациентов, ослабленных после лучевой химиотерапии или в послеоперационный период. В Китае начали выпускать и аминокислотные протеины.

- Но все производители, которые занимаются выращиванием насекомых, так или иначе сталкиваются с проблемой питательной базы. За рубежом ее решают заготовкой кормов. В скором времени и мы сможем предоставлять нашим партнерам такие услуги. Это также будет способствовать развитию шелководства и смежных направлений в России, - заключила директор станции.

Тем временем

Сейчас выращиванием тутового шелкопряда занимается около 50 стран, из которых две поставляют 96 процентов мировой продукции - Китай и Индия. Резко сократилось производство коконов в Японии и Южной Корее. Основная причина - высокая трудоемкость производства. Сезонность также является слабой стороной отрасли. В это же время в Индии, Бразилии, Таиланде, Индонезии увеличивается производство шелковичных коконов. Причем занимается этим, как и в Китае, беднейшая часть населения. В развитых странах шелководство дотируется государством.