Тема сейсмического районирования Дагестана в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в регионе. Ее поднимал в марте нынешнего года врио главы республики Сергей Меликов в Совете Федерации. Он напомнил о разрушительных землетрясениях 1970 и 1975 годов, последствия которых помогала устранять вся страна.

Для чего в Дагестане важно провести сейсмическое районирование, насколько города республики готовы к возможным землетрясениям? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Василий Черкашин.

Василий, Иванович, есть ли точные данные о сейсмически активных зонах внутри Дагестана?

Василий Черкашин: Существует определенный алгоритм работы в этой области. Сначала делается карта общего сейсморайонирования территории страны, далее выполняется детальное сейсморайонирование территорий, например, Дагестана, а затем проводится микрорайнирование городов и крупных населенных пунктов, где предполагается строительство высотных зданий или опасных предприятий. Микрорайонирование - это уточнение сейсмичности территории. В него входит множество исследований, позволяющих определить характеристики грунтов. Эта информация лежит в основе работы проектировщиков.

Дагестан - одна из трех зон страны, наряду с Камчаткой и Алтаем, где наиболее высока сейсмичность. До определенного времени заинтересованные стороны пользовались картами ОСР-2015. Почему до определенного времени? Дело в том, что в прошлом году были введены карты ОСР-2016. Рассмотрев их, мы были удивлены тем, что сейсмичность Махачкалы понизили на один балл - с девяти до восьми. А в некоторых районах, где исторически не было высокой сейсмичности, ее, наоборот, увеличили на балл.

Двое ученых, имеющих непосредственное отношение к вопросам сейсмики, Герман Шестоперов и Евгений Рогожин, написали письмо президенту России, в котором подняли вопрос о неправомочности изменений в ряде регионов страны. Научное сообщество Дагестана также направило письмо в их поддержку с предложением пересмотреть данные карт ОСР-2016. Уменьшение сейсмической опасности на них по сравнению с ранее действующими картами ОСР-97 и ОСР-2015 создает угрозу для населения и может негативно повлиять на эффективность спасательных работ в районах разрушительных землетрясений.

В 2020 году в Дагестан поступили средства на детальное сейсмическое районирование. Проведя эти работы, можно было бы откорректировать карту ОСР-2016. Однако Комитет по архитектуре и градостроительству РД принял решение отказаться от них, и деньги вернули обратно. Причина непонятна. Однако это выгодно проектировщикам, поскольку заниженная балльность позволяет снижать стоимость как проектных работ, так и самого строения.

Сейсморайонирование в Махачкале крайне необходимо, учитывая массовую и порой бесконтрольную застройку города. Чем грозит затягивание решения этого вопроса?

Василий Черкашин: Сейсмическое микрорайонирование (СМР) Махачкалы не проводилось более 30 лет, хотя на сейсмоопасных территориях его положено делать каждые десять лет. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Но прежде чем осуществлять СМР, необходимо провести детальное сейсморайонирование и по его результатам откорректировать карту ОСР-2016, которую, кстати, министр строительства России Ирек Файзулин своим приказом отменил в январе этого года.

Минстрой Дагестана совместно с нашим институтом подготовил и в марте представил подробный доклад на заседании Совета Федерации. Были высказаны предложения о незамедлительном проведении работ. Через день этот же вопрос рассмотрели в минстрое России, нам сказали, что эта тема очень важна. Учитывая, что работы дорогостоящие и местный бюджет их не потянет, необходимо подготовить в соответствии с требованиями минфина РФ соответствующие документы, позволяющие профинансировать их из федерального бюджета. Этим мы сейчас совместно с минстроем республики и занимаемся.

Но недавно из Москвы мне прислали письмо Комитета по архитектуре и градостроительству РД, адресованное вице-премьеру республики. В нем сказано, что "комитет считает нецелесообразным проводить детальное сейсмическое районирование Дагестана". При этом в ведомстве допускают актуализацию микрорайонирования городов. Финансировать эти работы предлагается из бюджета муниципального образования. Но только на СМР Махачкалы нужно 1,2 миллиарда рублей, где город найдет такие деньги? Столица Дагестана протянулась от побережья до горы Тарки-Тау, здесь 13 вариантов сочетания грунтов. В одном месте может быть шестибалльная зона, а в 50 метрах от него - восьмибалльная. Кроме того, необходимо учитывать постоянно меняющийся уровень Каспия, что также влияет на подземную гидросферу и, как следствие, на свойства грунтов.

В ближайшие годы можно ожидать в Дагестане сильное землетрясение? И, учитывая близость Каспийского моря, существует ли угроза цунами?

Василий Черкашин: Высокая сейсмичность Кавказа обусловлена в основном взаимодействием тектонических плит - Аравийской, Скифской и Анатолийской платформ. Результатом их подвижек стали Кавказские горы. В последнее время землетрясений с большой магнитудой у нас не наблюдается, а вот мелкие происходят. Может, это и неплохо, поскольку нет накопления большого потенциала, мелкие землетрясения сбрасывают напряженность. В то же время анализ наблюдений ученых Института физики Земли РАН и наши исследования показывают, что идет миграция сейсмичности со стороны Анатолийской платформы, что предопределяет ее рост в ближайшие десятилетия. И к этому надо относиться серьезно.

Так как грунты Махачкалы разные, к застройке необходимо подходить с особой ответственностью. При землетрясениях на скальных грунтах балльность уменьшается на один-два пункта, а на рыхлых - на столько же повышается. Есть относительно безопасные участки, например район горы Анжиарка, здесь скальный грунт, проходящий в том числе через центральную площадь города. Наши предки всегда с осторожностью относились к застройке, поэтому собор Александра Невского в 1871 году заложили именно здесь. Место расположения церкви выбрали не случайно - храмы всегда строили на самом безопасном месте.

Что касается цунами, то нам оно не грозит, поскольку Каспий мелководный и появление волны высотой несколько десятков метров невозможно. На океанических же территориях в результате сильного сейсмического события происходит подвижка дна и возникает мощный водяной вал, который сохраняет свою энергию и высоту, поскольку жидкость несжимаема, до побережья.

Большой резонанс вызвала информация о 457 незаконно построенных многоэтажках в Махачкале. Случись землетрясение - и они сложатся как карточный домик?

Василий Черкашин: Я являюсь членом правительственной комиссии, занимающейся проверкой этих домов. Есть три варианта действий в их отношении. Первый - если строение качественное, но незаконное, его можно узаконить, поскольку жители не виноваты в том, что на объект нет необходимых документов. Второй - если здание не полностью отвечает строительным нормам и сейсмичности территории, но есть возможность исправить недочеты, надо это сделать. И третий - если дом не соответствует строительным нормам и сейсмичности территории, он опасен для людей, то его нужно снести и решить, как помочь жителям.

Поэтому и необходимо провести сейсморайонирование города, выявить все нюансы и актуализировать карты. Кроме того, площадь Махачкалы увеличилась почти в два раза и новые микрорайоны вообще не исследовались. К сожалению, на эти работы требуется немало времени, поэтому мы предложили привлечь к ним специалистов из других регионов. Тогда территорию города можно будет разбить на равные части и по одной и той же методике исследовать бригадами одновременно, что сократит сроки выполнения работ в несколько раз. .

Кстати

Как сообщили "РГ" в минстрое Дагестана, ФАУ "РосКапСтрой" завершило техническое обследование 457 многоквартирных домов, построенных с нарушениями градостроительного законодательства. В 351 здании сейчас жить нельзя, для них следует разработать проекты усиления, чтобы привести в соответствие требованиям, после этого их можно вводить в эксплуатацию. 105 домов признаны условно пригодными для проживания. Но заселить туда людей по закону пока невозможно. Как рассказал начальник управления госстройнадзора минстроя Дагестана Мурад Омаров, администрации муниципалитетов совместно с застройщиками или собственниками должны подать иски в суд для узаконивания самовольных строений и ввода их в эксплуатацию. И только один дом решено снести.