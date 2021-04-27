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27.04.2021 17:28
Рубрика: Культура

Александринский театр приедет на гастроли в Москву

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
С 9 по 15 мая в Москве пройдут "Большие гастроли" Александринского театра согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.
Сцена из спектакля "Честная женщина". Фото: Пресс-служба Александринского театра Сцена из спектакля "Честная женщина". Фото: Пресс-служба Александринского театра
Сцена из спектакля "Честная женщина". Фото: Пресс-служба Александринского театра

В Центре имени Вс.Мейерхольда будут показаны три премьеры сезона, выпущенные на Новой сцене театра: "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, "Нана" Андрия Жолдака и "Честная женщина" Валерия Фокина.

Фото: Театр марионеток имени Е.С. Деммени
Театр марионеток имени Деммени отметил 50-летие Чебурашки

В Доме-музее М. Н. Ермоловой Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина будет представлен спектакль "Вертинский. Русский Пьеро" корифея труппы, народного артиста России Николая Мартона, режиссер - Антон Оконешников.

9 мая состоится круглый стол, участниками которого станут художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, главный режиссер театра Николай Рощин, генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, режиссер Антон Оконешников, режиссер Андрей Калинин, художественный руководитель ЦИМа Дмитрий Волкострелов, директор ЦИМа Елена Ковальская.

2021 год - юбилейный для Александринского театра: 30 августа старейшему национальному театру России исполнится 265 лет, а в феврале его художественный руководитель Валерий Фокин отметил 75-летие. В этом году отмечает 30-летие и

Центр имени Вс.Мейерхольда, бессменным президентом которого является Валерий Фокин.

Программа показов

"Товарищ Кисляков": Центр имени Вс.Мейерхольда, 10 мая, 19:00

"Вертинский. Русский Пьеро": Дом-музей М. Н. Ермоловой, 12 мая, 19:00

Перед показом спектакля пройдет презентация Энциклопедии Александринского театра, которая впервые полно представляет собрание биографических сведений об актерах и режиссерах старейшей российской государственной драматической труппы от ее основания в XVIII веке до наших дней.

"Нана": Центр имени Вс. Мейерхольда, 13 мая, 19:00

Фото: Пресс-служба Театра Комедии им. Н.П. Акимова
В Театре Комедии открылась выставка к 120-летию режиссера Акимова

"Честная женщина": Центр имени Вс. Мейерхольда, 15 мая, 19:00

После каждого спектакля пройдут обсуждения со зрителями, режиссер Андрий Жолдак примет участие в разговоре после показа спектакля "Нана" по видеосвязи.

Во время гастролей Александринского театра в Центре имени Вс. Мейерхольда будет доступна в цифровом формате часть экспозиции "Расширяя реальность. Художественный мир спектаклей Валерия Фокина в Александринском театре", знакомство с которой станет возможно через специально созданное приложение "New Stage XR". В полном объеме выставка была представлена на Новой сцене Александринского театра в программе к 75-летию Валерия Фокина.

18 и 19 мая Александринский театр примет участие в специальной программе фестиваля "Золотая Маска" "Достоевский и театр": на сцене МХТ им. А. П. Чехова будет показан спектакль Валерия Фокина "Литургия Zero" по роману "Игрок". В июне спектакль Андрея Калинина "Демагог" по пьесе Кирилла Фокина отправится на гастроли в Иркутск и Томск.

Тем временем

Коллективу Александринского театра представлен новый директор - Сергей Емельянов.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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С октября 2016 года до настоящего времени Емельянов занимал пост министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Имеет два высших образования: в 2015 году окончил Ухтинский государственный технический университет, специальность − "Менеджмент", в 2019 году − Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, специальность − "Культурология". В 2017 году прошел повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по дополнительной профессиональной программе − "Управление в сфере культуры".

Представляя коллективу театра нового директора, статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что Сергей Емельянов был одним из самых ярких министров культуры в регионе и зарекомендовал себя как успешный менеджер.

Ринат Досмухамедов, занимавший пост директора театра с апреля 2018 года, освобожден от должности. Как отмечают в театре, в период его работы Александринский театр вышел на новый уровень развития, реализован ряд крупных федеральных проектов.

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