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27.04.2021 14:30

Опасный ил

Текст: Юрий Шевчук (председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 90(8441)
Петербуржцы видели, как малые реки города чистят от ила и оседающего на дно мусора. Дело благое. Но мало кто знает, что содержится в поднимаемой взвеси и куда потом ее отвозят.

Усилиями городских служб со дна рек и каналов достается мусора, ила, песка и щебня примерно три миллиона "кубов" в год. Это далеко не чистый песок, и не галька, и не тот ил, который мы видим на пляже. Это фактически техногенный отход третьего-четвертого классов опасности, обильно сдобренный тяжелыми металлами и органическими загрязнениями, место обитания болезнетворных микроорганизмов.

В Петербурге из рек и каналов достали 4 тысячи кубометров пластика

К тому же в Петербурге есть еще действующий порт, в котором осуществляются ежегодное углубление морского канала, подчистка и реконструкция акваторий. Это еще миллионы тонн грунта. Если не заниматься дноуглублением, то работа порта может остановиться.

Проследив за баржами-"шаландами", мы увидим, что они уплывают не слишком далеко, разгружаясь в районе Угольной гавани. Здесь находится бывший золоотвал ТЭЦ-14 - котлован, отделенный стеной от акватории Невской губы. Содержимое барж экскаваторами перегружается в котлован.

В какой-то степени это лучше, чем было раньше, когда ил возили в район Толбухина маяка. Сейчас действующий золоотвал-накопитель переполнен. Возить донные скоро будет некуда. К тому же, прежде чем котлован переполнится, стена, отделяющая его от акватории, может не выдержать.

Что же делать?

Выходов два: либо начать проектирование нового, современного хранилища (отвала) грунта, либо начать перерабатывать донные осадки.

Обратимся к мировой практике. Пример - Голландия. Там тревогу забили еще в 1980-1990-х годах, когда поняли, что в дельте Роттердама накапливается огромное количество загрязненного грунта. Было принято решение разработать стратегию дноуглубительной деятельности. В нее входили проведение исследований и разработка экологически безопасных дноуглубительных технологий для извлечения загрязненных донных отложений и их последующей обработки и строительство крупных хранилищ для складирования загрязненных грунтов.

Уже в 1987 году в акватории порта Роттердам было запущено в эксплуатацию хранилище грунтов объемом 150 миллионов кубометров. Оно решало проблему размещения загрязненного грунта, извлеченного при регулярном дноуглублении, производящемся в порту. Затем были построены несколько других подобных хранилищ, чья уникальность заключается в том, что большинство их представляют собой подводные котлованы, которые создавались с использованием дноуглубительной техники. Они вписаны в природные экосистемы.

Выходов два: построить современное хранилище или начать перерабатывать донные осадки

А на озере Кетелмер в 1994 году было решено построить гигантское хранилище загрязненного ила непосредственно в озере, причем во избежание ущерба окрестным сельскохозяйственным угодьям хранилище было построено в центре озера. Предполагается, что при окончании эксплуатации данного хранилища оно будет закупорено и превращено в рекреационную зону.

Есть второй вариант: переработка. Иловый осадок можно перерабатывать без остатка в искусственный камень, применяя метод литификации (процесса переработки отходов с последующим их прессованием - до стадии получения твердого материала). Благо камни у нас постоянно пользуются спросом для подсыпки и укрепления берегов. Есть и иные методы. Поэтому стоит объявить конкурс на лучшее технологическое решение проблемы. Главное - не тянуть, время не ждет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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