Два современных научно-исследовательских судна планируют заложить уже в августе этого года на судоверфи "Звезда" в Большом Камне Приморского края.

Об этом "РГ" сообщил Денис Моисеев, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института. Уже заключены контракты в рамках нацпроекта "Наука и университеты". За ними последуют и другие - так, надеются специалисты, будет решена одна из наиболее серьезных проблем российской науки. Сегодня наша страна обладает наибольшим научным флотом в мире по численности судов. Их насчитывается более тридцати. Однако средний возраст судов - 34 года.

Их износ превышает 80 процентов, а эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов. Из-за этого морская наука России находится в "плачевном состоянии", считает чл.-корр. РАН, представитель Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

Пока суда удается поддерживать на ходу, ремонтировать и проводить с их помощью морские экспедиции. Но еще в октябре 2017 года министерство обороны опубликовало доклад о состоянии национальной безопасности в области морской деятельности. В нем говорилось, что флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр пришел в "катастрофическое и кризисное состояние".

Сегодня ситуация понемногу меняется. Проект новых судов, разработанный Центральным конструкторским бюро "Лазурит", уже прошел согласование с Минобрнауки России. Они способны решать комплекс задач. Речь идет о гидрофизических, химических, биологических, метеорологических, геофизических, геологических и других видах исследований в любой точке Мирового океана.

С помощью новых судов морская наука сможет исследовать как атмосферу, так и морское дно. Суда будут иметь ледовый класс Arc4. То есть без помощи ледоколов преодолевать разреженные однолетние арктические льды толщиной до 0,6-0,8 метра.

"Однако для нас многое будет зависеть, где суда будут базироваться, - отмечает Денис Моисеев. - Если одно будет во Владивостоке, а другое - в Калининграде, то Мурманску это ничего не даст". А пока Мурманский морской биологический институт проводит экспедиции на судне "Дальние Зеленцы", построенном в 1978 году.

Недавно оно вернулось из первой экспедиции этого года и привезло любопытные данные. Группа из 12 исследователей изучала гидрохимические параметры водной среды. Отбирала пробы воды для определения уровня загрязнения и донного осадка для определения численности и видов беспозвоночных животных, обитающих на дне и в толще воды. Попутно ученые наблюдали за птицами и млекопитающими.

Прогнозы по климату - сомнительны

Теплый период, который называют глобальным потеплением, серьезных изменений в экосистеме Баренцева моря на данный момент не вызывает. Такой вывод сделали ученые за 36 дней экспедиции в море на судне "Дальние Зеленцы".

Это ставит под сомнение прогнозы о том, что глобальное потепление вернет планету на 35 миллионов лет назад, в эпоху палеоцена. А это грозит резким повышением кислотности воды океанов и глобальной экологической катастрофой - вымиранием многих видов животных.

"Астрофизики, с работами которых мы регулярно знакомимся, отслеживают активность Солнца. По их прогнозам, мы вступаем в цикл низкой солнечной активности, который продлится до 2053 года, - отмечает замдиректора по науке Мурманского морского биологического института Денис Моисеев. - Он будет сопровождаться понижением температуры на Земле. Сейчас мы его пока не наблюдаем".

Но основной фактор - это все-таки Солнце, уточняет ученый. Если оно будет меньше греть, это неизбежно скажется на климате. "Однако климатический фактор сегодня крайне политизирован. Поэтому, - предупреждает Денис Моисеев, - так важны объективные исследования, для которых необходим современный научный флот".